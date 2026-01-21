廣宇衝機器人 鴻海助陣

廣宇（2328）昨（20）日公告，董事會決議與母公司鴻海合計注資3,200萬歐元（約新台幣12億元），投資比利時新創公司Magnax BV，共取得52%股權，藉此擴大機器人相關技術量能，優化產品組合並提高獲利。

廣宇董事長李光曜表示，這次投資象徵廣宇將從傳統線束廠，邁向高階關鍵零組件供應商的重大轉型，正式掌握人形機器人與高效能電機核心技術動力。法人看好，廣宇轉型衝刺機器人獲鴻海力挺，顯示廣宇在集團深受重視，伴隨鴻海全力扶持，廣宇後市可期。

廣宇公告，此次投資案，廣宇與鴻海分別出資2,300萬歐元及920萬歐元，占Magnax股權比重分別為37.28%與14.91%，廣宇將以最大股東身分取得Magnax過半數董事席次並擁有實質控制力。

藉由此次投資，廣宇將取得Magnax的無軛軸向磁通電機（AFM）專利技術，與傳統徑向磁通電機（RFM）相比，AFM具備更高的功率密度與扭力密度，且體積更輕薄，適合空間與重量受限的人形機器人與高階工業設備，是新一代動力平台的首選。

廣宇預期，取得下一代電機技術後，不僅能優化產品組合、提升毛利率，更將從被動的接單生產，轉變為能提供動力系統核心解決方案的合作夥伴，預計相關業務最快2027年起帶來顯著的營收貢獻。

廣宇指出，Magnax的技術能有效解決傳統電機體積過大、重量過重的問題，廣宇將聚焦人形機器人髖關節與上肢等高負載關節應用，提供高扭力、輕量化的解決方案。