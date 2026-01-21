南電去年12月EPS 0.84元 欣興0.78元
印刷電路板（PCB）族群的載板與上游材料受資金關注，股價狂飆，各公司紛紛應主管機關要求公告自結數字，載板龍頭欣興（3037）昨（20）日公布自結2025年12月歸屬母公司淨利11.85億元，年增2,770%，南電（8046）5.44億元，年增157%，日東紡集團旗下玻纖布廠建榮2,800萬元，年增17%。
欣興因股價波動達公布注意交易資訊標準，公布相關財務資訊。去年12月稅前盈餘10.49億元，年增1,628%，歸屬母公司淨利11.85億元，年增2,770% ，單月自結每股純益（EPS）為0.78元。
南電去年12月稅前自結5.92億元，年增242.4% ，單月淨利5.44億元，年增157%，每股純益為0.84元。
日東紡集團旗下玻纖布廠建榮自結去年12月淨利2,800萬元，年增17%，單月每股純益0.15元。
