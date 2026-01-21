富鼎卡位AI電源商機

MOSFET廠富鼎（8261）積極搶進AI伺服器商機，全球資料中心電力系統進入轉換關鍵，對高壓電源元件需求快速升溫，富鼎長年深耕高壓MOSFET與電源功率元件，卡位相關商機。公司看好今年電源供應器（SPS）相關應用動能明顯放大，成為全年營運主要成長引擎，法人預期富鼎今年營收可望挑戰雙位數成長。

富鼎指出，客戶訂單動能穩健，SPS相關產品出貨成長性明顯優於其他應用，AI伺服器與資料中心規模持續擴大，電力系統由傳統架構加速邁向高電壓、高效率的新世代設計，相關功率元件規格同步升級，富鼎提前完成產品線布局，持續擴大AI電源領域的滲透率。

供應鏈分析，AI資料中心推動電力系統「大改版」，從過往主流的低壓電源設計，轉向400V甚至800V直流架構，以因應GPU功耗飆升與機櫃功率密度提升帶來的損耗與散熱瓶頸。電壓等級拉升，高壓MOSFET成為SPS架構中的關鍵元件，具備耐高壓、高效率、高頻切換能力的產品，需求快速放量。

業界說明，高壓MOSFET同時兼顧耐壓能力、高速開關、低導通電阻與低開關損耗，透過超接合面（Super Junction）等先進結構設計，可在高電壓環境下大幅降低能量損耗與發熱量，成為高功率密度電源系統不可或缺的關鍵零組件。

富鼎過去幾年受客戶庫存調整影響，SPS業務成長相對溫和，不過隨著AI資料中心電力架構升級明朗化，今年相關需求明顯回溫。評估SPS應用今年成長性可望優於整體平均水準，帶動營運回升。

除電源應用外，富鼎同步受惠AI伺服器全面提升散熱規格，今年散熱風扇與相關應用需求看法樂觀，主要客戶涵蓋台系電源供應器與散熱大廠，隨著伺服器功率密度提高，電源與散熱系統升級，帶動相關元件出貨。