致茂躋身千元俱樂部
量測儀器大廠致茂（2360）昨（20）日順利晉升千元俱樂部成員，終場收1,030元，上漲80元，漲幅8.42%，致茂長期受惠AI與HPC測試需求大增，也是輝達指定合作夥伴，配合半導體大廠應用需求。
致茂基本面穩健，法人分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求，SEMI預估半導體測試設備2025年成長30.3%達87.7億美元，遠高於設備產業的平均，2026年持續成長，致茂供應高單價設備給客戶，帶動毛利率攀升，營運可望穩健成長。
致茂先前預告，先進封裝製程所需之Metrology設備、AI／HPC晶片與自動駕駛車用半導體帶動的SLT設備需求，是半導體及Photonics測試解決方案營收增長的兩大主力貢獻。致茂日前更新電子報也提到，已推出Chroma 17050充放電測試系統，提供高效能、高可靠度、安全性的全方位BBU測試解決方案。
