致茂躋身千元俱樂部

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

量測儀器大廠致茂（2360）昨（20）日順利晉升千元俱樂部成員，終場收1,030元，上漲80元，漲幅8.42%，致茂長期受惠AI與HPC測試需求大增，也是輝達指定合作夥伴，配合半導體大廠應用需求。

致茂基本面穩健，法人分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求，SEMI預估半導體測試設備2025年成長30.3%達87.7億美元，遠高於設備產業的平均，2026年持續成長，致茂供應高單價設備給客戶，帶動毛利率攀升，營運可望穩健成長。

致茂先前預告，先進封裝製程所需之Metrology設備、AI／HPC晶片與自動駕駛車用半導體帶動的SLT設備需求，是半導體及Photonics測試解決方案營收增長的兩大主力貢獻。致茂日前更新電子報也提到，已推出Chroma 17050充放電測試系統，提供高效能、高可靠度、安全性的全方位BBU測試解決方案。

致茂 半導體 AI

延伸閱讀

台股開低走高…收盤首見31千金！權王台積電等5檔齊創新高紀錄

台股開低走高 收31,759點、上漲120點創收盤新高 台積電上漲15元

千金股增添兩新兵 華城、致茂入列

台股千金新成員 AI測試需求助攻致茂晉升千元俱樂部

相關新聞

大摩展望今年 權王台積電AI營收占比將倍增

台積電法說會後，市場焦點由財務數據轉向策略層面，摩根士丹利（大摩）證券彙整投資人高度關注的十大議題，預估台積電今年AI營...

致茂躋身千元俱樂部

量測儀器大廠致茂（2360）昨（20）日順利晉升千元俱樂部成員，終場收1,030元，上漲80元，漲幅8.42%，致茂長期...

全訊出擊 搶軍工商機

賴政府最新規劃1.25兆元國防特別預算，預計未來八年陸續投入，市場普遍聚焦無人艇之際，業界透露，相關防空飛彈及無人機反制...

廣宇衝機器人 鴻海助陣

廣宇（2328）昨（20）日公告，董事會決議與母公司鴻海合計注資3,200萬歐元（約新台幣12億元），投資比利時新創公司...

緯創揪伴 衝刺再生能源

緯創（3231）集團衝刺再生能源布局，旗下緯創綠能昨（20）宣布，與環台水泥旗下環台地熱控股簽署案場開發與技術合作協議，...

南電去年12月EPS 0.84元 欣興0.78元

印刷電路板（PCB）族群的載板與上游材料受資金關注，股價狂飆，各公司紛紛應主管機關要求公告自結數字，載板龍頭欣興（303...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。