快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

富田1月29日創新板上市 競拍均價78.12元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，富田（4590）採競價拍賣方式辦理承銷，於20日順利完成，得標加權平均價格78.12元；富田預計1月29日於創新板掛牌上市。

證交所表示，富田創新板初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣方式辦理，富田辦理競價拍賣股數2,975仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月20日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格74.69元、最高得標價格130.00元。

另外，富田轉上市創新板辦理現金增資發行普通股3,500,000股、承銷價為60元，以富田20日於興櫃的均價為90.71元換算，報酬率超越5成。不過創新板掛牌未辦理公開申購，主要透過競拍與圈詢辦理。

上開相關得標資訊，亦可參考證交所網站 / 市場公告 / 競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

創新板 證交所

延伸閱讀

證交所今年IPO 動能強

集中市場ETF 規模躍進

能源整合服務商安葆轉上櫃 抽中現賺快20萬元、報酬率148％

富田電機1月29日創新板掛牌

相關新聞

大摩估台積電今年AI半導體營收將倍增 三大利多支撐後市

台積電（2330）法說後，市場焦點由財務數據轉向更策略層面的問題。摩根士丹利（大摩）證券匯總投資人高度關注的十大議題，其...

載板股價狂飆！欣興自結去年12月淨利11.85億元 南電賺5.44億元

載板廠商近期股價回神狂飆，載板龍頭欣興（3037）應主管機關要求今日公布自結去年12月淨利11.85億元，年增2770%...

台股千金新成員 AI測試需求助攻致茂晉升千元俱樂部

台股千金股今日新增成員，量測儀器大廠致茂（2360）順利晉升千元俱樂部成員，早盤最高來到1,010元，上漲60元，漲幅逾...

聯電強攻 CPO 星國新廠進入技術導入與試產準備階段 預計2027年量產

聯電（2303）積極卡位CPO世代，供應鏈透露，聯電新加坡Fab 12i P3新廠強化共同封裝光學（CPO）應用布局，2...

欣興目標價 喊到418元

ABF龍頭大廠欣興（3037）近期利多頻傳，在AI加速發展下，帶動載板多頭循環加速，且上游供應鏈缺貨也推升報價上漲，市場...

百一去年12月 EPS -0.15元

機上盒廠百一（6152）近期遭列注意股票，昨（19）日公布自結去年12月稅前盈餘500萬元，歸屬母公司業主淨損2,600...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。