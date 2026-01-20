富田1月29日創新板上市 競拍均價78.12元

臺灣證券交易所公告，富田（4590）採競價拍賣方式辦理承銷，於20日順利完成，得標加權平均價格78.12元；富田預計1月29日於創新板掛牌上市。

證交所表示，富田創新板初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣方式辦理，富田辦理競價拍賣股數2,975仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月20日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格74.69元、最高得標價格130.00元。

另外，富田轉上市創新板辦理現金增資發行普通股3,500,000股、承銷價為60元，以富田20日於興櫃的均價為90.71元換算，報酬率超越5成。不過創新板掛牌未辦理公開申購，主要透過競拍與圈詢辦理。

上開相關得標資訊，亦可參考證交所網站 / 市場公告 / 競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。