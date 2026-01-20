載板股價狂飆！欣興自結去年12月淨利11.85億元 南電賺5.44億元
載板廠商近期股價回神狂飆，載板龍頭欣興（3037）應主管機關要求今日公布自結去年12月淨利11.85億元，年增2770% ，單月自結EPS為 0.78元，至於南電（8046）自結單月淨利5.44億元，年增157.09%，單月自結EPS為 0.84元。
欣興今日公告因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，自結去年12月稅前10.49億元，年增1628%，淨利11.85億元，年增2770% ，單月自結EPS為 0.78元。
南電也依據主管機關要求公布自結，去年12月稅前自結5.92億元，年增242.45% ，單月淨利5.44億元，年增157.09%，單月自結EPS為 0.84元。
