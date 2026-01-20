美國100%關稅重錘及重訊澄清美光授權都不怕 力積電從重挫5%衝到漲停

力積電（6770）20日股價震盪，從開盤重挫5.64%到盤中衝上漲停68.2元，盤中高低價差9.7元，振幅15.64%，在一片慘綠的記憶體股中表現亮眼。

力積電1月17日公告與Micron簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠房及廠務設施(不含生產相關機器設備)以18億美元現金售予Micron。力積電將和Micron建立長期的DRAM先進封裝晶圓代工關係，Micron將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。

力積電表示，將藉此強化財務體質，藉由全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，將是轉型躋身AI供應鏈重要環節。

力積電1月19日大漲飆上漲停鎖死到收盤，但在傍晚卻發出重訊澄清媒體報導，力積電指出，「針對媒體報導美光將授權本公司1y奈米DRAM技術，根據本公司與美光1月17日同步公布的意向書，有關售廠及其他合作事宜，仍待後續協商、簽約之後，方可正式確定。為免外界被臆測性新聞誤導，特此澄清」。

美國擬祭出100%關稅重錘，點名非美生產記憶體商將面臨高稅賦，外媒點名台廠南亞科（2408）、華邦電（2344）都在觀察名單，記憶體族群20日開盤淪為重災區，早盤跌勢沈重，南亞科、威剛（3260）、創見（2451）、旺宏（2337）早盤一度急殺跌停，但在承接買盤迅速進場下，跌幅大幅收斂。

力積電的表現更是亮眼，雖有美國關稅及澄清重訊的影響而開低，但美光收購銅鑼廠的題材持續延燒，股價開低走高， 開盤不到半小時就翻紅，且持續往上衝，午盤過後衝上漲停68.2元。