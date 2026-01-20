無懼處置亂流來襲！低軌衛星高空不墜 康舒、元晶等續飆漲停

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

中美太空競賽再升級！中國大陸近日向國際電信聯盟（ITU）提交衛星頻譜與軌道申請，計畫部署多達20.3萬枚低軌衛星，是美國SpaceX「星鏈」現有在軌衛星數量的20倍以上。此舉再次點燃全球低軌衛星熱潮，也帶動台系供應鏈成為資金追捧的焦點。

今日台股盤面雖受處置股變數干擾，包括金寶（2312）、兆赫（2485）、碩禾（3691）、環宇-KY（4991）、長園科（8038）等5檔今日起列入處置，面板大廠群創（3481）則將於21日出關，卻傳大股東調節持股，股價應聲重挫。即便如此，低軌衛星族群仍逆勢處於高空不墜，啟碁（6285）、元晶（6443）、康舒（6282）、精測（6510）、宏捷科（8086）等盤中攜手攻上漲停，顯示資金追逐力道強勁。

市場解讀，中美同步加碼低軌衛星，象徵太空通訊已躍升戰略層級，不僅牽動國防、資料傳輸與AI基建，也為台系供應鏈帶來長期結構性商機。台灣廠商因技術成熟、供應彈性高，成為國際客戶關鍵合作夥伴。

啟碁基本面表現亮眼。2025年第4季毛利率14.1%，創2017年以來單季新高，每股純益2.06元、季增近五成，優於市場預期。法人指出，啟碁已深度切入低軌衛星供應鏈，相關營收占比逾一成，並受惠車用產品占比提升，有效降低記憶體價格波動對傳統網通業務的衝擊，預估2026年獲利仍可年增約四成，投資評等調升至「增加持股」。

康舒則代表電源與能源題材交集。2025年第4季及全年營收皆創歷史次高，法人看好其燃料電池與直流電（HVDC）架構同步放量，不僅供應Bloom Energy燃料電池系統電源轉換器，美國資料中心與低軌衛星應用出貨亦同步增長，受惠AI基建與太空通訊雙引擎成長。

元晶亦具題材延伸潛力。隨全球低軌衛星數量暴增，對高效率、耐輻射太陽能模組需求同步上揚，法人認為，太空級太陽能應用有望為產業帶來新利基，元晶成為資金卡位潛力股。

整體而言，中美太空「卡位戰」已成全球焦點，而台系低軌衛星供應鏈因技術成熟、訂單能見度高，成為投資人最關注的資金熱點。即便處置股亂流頻傳，康舒、啟碁、元晶等指標股仍逆勢噴出，顯示市場對低軌衛星族群的長線成長前景高度期待。

