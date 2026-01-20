記憶體、銅箔基板之外磷化銦磊晶價也喊漲 聯亞、全新漲停 CPO股同慶

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

AI需求強勁，AI關鍵材料漲價頻傳，繼記憶體、銅箔基板等之後，光通訊上游關鍵材料磷化銦（Inp）基板也爆發缺貨潮，磷化銦磊晶廠報價醞釀調漲，搭上漲價列車，國內磷化銦磊晶三雄中的聯亞、全新飆上漲停，激勵CPO族群跟漲，華星光、精測、光焱科技同步亮燈。

業界傳出，由於AI資料中心對光通訊需求持續擴大，輝達最新推出的Rubin平台引爆光通訊「超級周期」，加上基板產能受限等因素，近期磷化銦基板報價已上漲3%至5%，磷化銦磊晶價格同步蠢動。

磷化銦磊晶廠醞釀漲價，市場預期，國內磷化銦磊晶三雄IET-KY、全新、聯亞將受惠，20日股價表現亮眼，聯亞早盤以668元開高後快速衝上漲停708元鎖死，創歷史新高，漲停及市價排隊買單逾千張。

全新則是以平盤開出後衝上漲停184.5元鎖死，排隊買單超過1.1萬張；IET-KY盤中上漲逾7%；矽光子股中包括華星光、精測、光焱科技也同步亮燈漲停。

