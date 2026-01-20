AI 吃電、 台積電擴廠 中興電急拉漲停、華城回千元關卡

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

AI消耗大量電力，加上台積電（2330）衝刺先進製程，台、美兩地大擴產，用電量將大增，中興電（1513）、亞力（1514）等都是台積電廠區電力重要協力廠，20日中興電股價盤中急拉衝上漲停板，亞力、大同（2371）、士電（1503）盤中漲幅逾6%，重電股王華城（1519）也重新站回千元關卡。

台積暨總裁魏哲家先前在法說會上表示，擔心台灣的電力供應，也關注美國的電力問題，供電核心如渦輪機、核電廠建置都對AI發展的影響很大。重電股除了受惠AI發展需要大量電力外，也吃到台積電擴廠的相關重電設備訂單。

中興電積極打入晶圓廠相關電力設備產品線，其中，中興電的GIS設備是晶圓廠建廠的關鍵電力設備之一，計劃隨著台積電赴美設廠，提供在地化服務。另外，中興電已在中國大陸海門廠擴增產能，為外銷日本、印度、越南及供應大陸市場做準備，並尋求與美國半導體客戶合作。

中興電2025年營收274.46億元，年增7.17%，創歷史新高。中興電目前在手訂單達417億元，訂單能見度達三年，中興電表示，除了強韌電網計畫外，台電另外釋出「22項能源開發計畫」，未來十年匡列7,889億元，將成為國內各大重電廠下一波訂單成長動能之一。

中興電也受惠AI資料中心建置，帶動發電機與空調設備業務雙位數成長。

法人認為，重電設備需求持續強勁，加上近期銅價上漲亦對重電業帶來助益，以中興電來看，AI資料中心帶來發電機與空調商機，加上還有氫燃料電池題材、擴產效益的浮現以及台積電美國二廠的建廠訂單，預期未來營運可正向發展。

亞力是台積電主要的重電設備供應商之一，長期供應模塑型變壓器、配電盤及電力電子產品。截至2026年元月，台積電已成為其前兩大主要客戶。亞力表示，半導體產業海內外擴建新廠訂單持續增加，範圍涵蓋美國、日本、新加坡等國家。此外，隨著台積電擴大赴美投資，亞力也跟隨其步伐赴海外設點也跟隨其步伐赴海外設點，就近服務客戶，並持續爭取相關重電設備訂單。

