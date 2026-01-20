法人看好先進製程擴產催動 上品亮燈領漲化工股

法人看好先進製程擴產催動設備及建廠需求，半導體設備氟素供應商上品（4770）20日盤中以249.5元漲停鎖死，成交量逾2,000張。法人表示，上品今年擴充在台布局，有望放大毛利率，加上在手訂單陸續於今年貢獻營收，認為今年營運將比去年好。

上品日前在法說會中指出，據國際半導體產業協會（SEMI）報告，2025年全球矽晶圓出貨量成長5.4%，預期至2027年達到高峰，加上先進製程占比放大，將推升化學品使用需求，也帶動全球化學品廠擴建，將為公司帶來長期成長動能。此外，預計2026年至2028年，全球半導體設備資本支出合計逾3,740億美元。

上品也強調，今年將加速在台灣的區域布局，樂觀看待台灣半導體及化學廠擴建需求，未來預期將台灣營收占比拉升至60%；並已於去年第4季啟動台灣生產基地擴廠計畫，預期至今年第2季，產能有望提升三至四成，將以「臺灣六成、中國四成」為目標。

上品去年全年度營收47.26億元，年減26.81%。公司表示，目前在手訂單38億元，預期八成左右將在今年挹注營收，目前也有多項新案正在洽談階段。