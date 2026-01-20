快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

法人看好先進製程擴產催動 上品亮燈領漲化工股

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

法人看好先進製程擴產催動設備及建廠需求，半導體設備氟素供應商上品（4770）20日盤中以249.5元漲停鎖死，成交量逾2,000張。法人表示，上品今年擴充在台布局，有望放大毛利率，加上在手訂單陸續於今年貢獻營收，認為今年營運將比去年好。

上品日前在法說會中指出，據國際半導體產業協會（SEMI）報告，2025年全球矽晶圓出貨量成長5.4%，預期至2027年達到高峰，加上先進製程占比放大，將推升化學品使用需求，也帶動全球化學品廠擴建，將為公司帶來長期成長動能。此外，預計2026年至2028年，全球半導體設備資本支出合計逾3,740億美元。

上品也強調，今年將加速在台灣的區域布局，樂觀看待台灣半導體及化學廠擴建需求，未來預期將台灣營收占比拉升至60%；並已於去年第4季啟動台灣生產基地擴廠計畫，預期至今年第2季，產能有望提升三至四成，將以「臺灣六成、中國四成」為目標。

上品去年全年度營收47.26億元，年減26.81%。公司表示，目前在手訂單38億元，預期八成左右將在今年挹注營收，目前也有多項新案正在洽談階段。

半導體 營收

延伸閱讀

記憶體族群狂飆⋯電源IC會不會跟著噴？網看好「沒做BBU的個股」

聯電、世界 押逾五個月

美光收購力積電銅鑼廠 集邦上修2027年全球DRAM供給

大摩估首季iPhone出貨量淡季不淡 外資圈持續看好這六檔台股

相關新聞

台股千金新成員 AI測試需求助攻致茂晉升千元俱樂部

台股千金股今日新增成員，量測儀器大廠致茂（2360）順利晉升千元俱樂部成員，早盤最高來到1,010元，上漲60元，漲幅逾...

聯電強攻 CPO 星國新廠進入技術導入與試產準備階段 預計2027年量產

聯電（2303）積極卡位CPO世代，供應鏈透露，聯電新加坡Fab 12i P3新廠強化共同封裝光學（CPO）應用布局，2...

欣興目標價 喊到418元

ABF龍頭大廠欣興（3037）近期利多頻傳，在AI加速發展下，帶動載板多頭循環加速，且上游供應鏈缺貨也推升報價上漲，市場...

百一去年12月 EPS -0.15元

機上盒廠百一（6152）近期遭列注意股票，昨（19）日公布自結去年12月稅前盈餘500萬元，歸屬母公司業主淨損2,600...

瀚荃接單熱 催動獲利

連接器廠瀚荃（8103）AI訂單塞爆，不僅來自輝達GPU電源櫃板端連接器需求暢旺，並新接獲亞馬遜AWS和Google等兩...

鴻準賣群創3.99萬張股票

機殼廠鴻準（2354）昨（19）日代子公司華準投資公告，為活化資產配置，已處分3.99萬張群創股票，平均處分價格為每股2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。