探針卡三雄齊創新天價！穎崴登上股后、精測強鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股20日盤中上演逆轉勝劇碼，在台積電（2330）翻紅領軍再度挺進31700城池下，半導體測試介面族群成為多頭最強悍的攻堅部隊。精測（6510）開盤約20分鐘即漲停鎖死，穎崴（6515）憑藉營收創高的氣勢大漲7%，一舉超車緯穎（6669）奪下台股股后寶座，旺矽（6223）亦受美系外資首度納入買進評等激勵，帶動探針卡三雄齊創新天價，展現強於大盤的氣勢。

探針卡族群核心動能來自於輝達Rubin平台的量產訊號，宣告「代理式AI（Agentic AI）」時代正式降臨。由於AI晶片全面轉向3奈米製程及CoWoS、小晶片（Chiplet）架構，封裝成本極其昂貴，必須在晶圓階段就透過探針卡精準篩選出「已知良品晶粒（KGD）」，以避免後續封裝資源浪費。這讓探針卡從傳統耗材，晉升為AI成本控管與良率提升的「戰略物資」。

美系外資日前發布重磅報告，首度將旺矽納入研究範疇並給予「買進」評等，目標價直指2,800元。旺矽除了在CoWoS領域具備技術壁壘，更傳出獨家打入輝達CPO（共同封裝光學）測試設備供應鏈。隨著Rubin平台導入Spectrum-6乙太網路架構，對低延遲運算的需求推升CPO規格升級，旺矽設備拉貨力道強勁，成為AI基建熱潮下的隱形贏家。

穎崴則是以亮眼的數據證明實力。2025年12月營收月增48%、年增103%寫下新猷，全年營收同樣登頂。董事長王嘉煌直言「AI成長看不到盡頭」，目前訂單已塞爆產能，公司預計2026年探針月產能將翻倍成長，並評估赴美與亞利桑那IDM大廠合作設廠，積極搶攻GB300與Google TPU新平台商機。

精測雖然2025年末營收微幅修正，但2025全年營收仍創歷史新高，年增逾三成。公司看好2026年營收將再締造新猷，並計畫發行20億元無擔保可轉換公司債（CB）支應新產能建設，顯示對AI轉型帶動的長線需求充滿信心。

整體而言，在台積電調升資本支出的背書下，測試介面族群已擺脫季節性因素干擾。從高階測試座、探針卡到CPO測試設備，這群半導體「隱形護衛隊」正隨AI巨頭的資本支出持續衝高，成為關注亮點之一。

