高階材料布局成焦點 亞電亮燈漲停、量能放大逾2萬張

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

軟板材料廠亞電（4939）20日盤中攻上漲停板，股價來到43.20元、上漲3.90元，盤中同步改寫歷史新高價；成交量放大至2.3萬張、成交金額約9.75億元。

市場關注，亞電近期題材主軸仍圍繞「產品往高規格、高毛利應用升級」。亞電今年營運重心轉向深耕高階應用，持續投入航太、半導體相關軟板材料的開發與改良升級，並擴大耕耘伺服器、儲能等應用領域，以強化營運結構與獲利體質。

亞電產品結構以覆蓋膜與補強板為主力，並採取控管出貨、提前處理風險的策略，以降低單一市場與客戶回款不確定性，市場解讀有助營運回到更穩健的節奏。

今日股價強勢亮燈，也帶動市場再度聚焦亞電高階應用接單與產品升級進度。展望後市，市場將聚焦亞電在航太、半導體等高規格材料的開發進度與出貨放量能否持續，並觀察產品組合升級對營收與獲利的帶動力道。

亞電 市場 半導體

