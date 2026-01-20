記憶體股急殺回檔！威剛、南亞科盤中一度跌停

台股20日盤面震盪，先前最強勢的記憶體族群成為回檔重心。以早盤走勢來看，模組廠威剛（3260）賣壓明顯，一度急殺觸及跌停；DRAM廠南亞科（2408）同樣遭遇獲利了結潮，盤中也一度下探跌停價位。晶豪科（3006）與華邦電（2344）則同步翻黑走弱，顯示資金在短線大漲後轉趨保守、先行「落袋為安」。

市場解讀，記憶體股今日轉弱，與整體風險偏好降溫有關。外電指出，美國總統川普再度拋出關稅威脅、引發市場對貿易摩擦升溫的擔憂，亞洲股市走勢因此轉趨保守，資金回流避險資產，連帶壓抑高波動族群表現。

回到產業面，記憶體近期之所以飆漲，主因仍是AI帶動供給吃緊、報價上行的想像空間。路透先前報導，AI基礎建設需求推升全球記憶體供應吃緊、價格走升，並吸引零售投資人積極湧入記憶體與儲存相關個股；SK海力士也加速新廠進度、反映產能端正面看待需求延續。

不過，記憶體與儲存元件價格飆升，雖讓相關個股成為市場焦點，卻也對下游硬體廠帶來成本壓力，市場開始擔心「高報價」可能轉為終端需求的逆風，短線評價更容易出現震盪。

記憶體股今日急跌雖讓短線氣氛轉保守，但南亞科總經理李培瑛19日指出今年需求仍熱、上半年動能更強，供給受HBM擴產排擠使DDR4、LPDDR4續呈吃緊；並直言第1季報價「很肯定」高於第4季、毛利率可望再改善。市場解讀，今日回檔偏向漲多後籌碼消化，後續仍看報價與拉貨力道。