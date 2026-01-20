快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

記憶體股急殺回檔！威剛、南亞科盤中一度跌停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股20日盤面震盪，先前最強勢的記憶體族群成為回檔重心。以早盤走勢來看，模組廠威剛（3260）賣壓明顯，一度急殺觸及跌停；DRAM廠南亞科（2408）同樣遭遇獲利了結潮，盤中也一度下探跌停價位。晶豪科（3006）與華邦電（2344）則同步翻黑走弱，顯示資金在短線大漲後轉趨保守、先行「落袋為安」。

市場解讀，記憶體股今日轉弱，與整體風險偏好降溫有關。外電指出，美國總統川普再度拋出關稅威脅、引發市場對貿易摩擦升溫的擔憂，亞洲股市走勢因此轉趨保守，資金回流避險資產，連帶壓抑高波動族群表現。

回到產業面，記憶體近期之所以飆漲，主因仍是AI帶動供給吃緊、報價上行的想像空間。路透先前報導，AI基礎建設需求推升全球記憶體供應吃緊、價格走升，並吸引零售投資人積極湧入記憶體與儲存相關個股；SK海力士也加速新廠進度、反映產能端正面看待需求延續。

不過，記憶體與儲存元件價格飆升，雖讓相關個股成為市場焦點，卻也對下游硬體廠帶來成本壓力，市場開始擔心「高報價」可能轉為終端需求的逆風，短線評價更容易出現震盪。

記憶體股今日急跌雖讓短線氣氛轉保守，但南亞科總經理李培瑛19日指出今年需求仍熱、上半年動能更強，供給受HBM擴產排擠使DDR4、LPDDR4續呈吃緊；並直言第1季報價「很肯定」高於第4季、毛利率可望再改善。市場解讀，今日回檔偏向漲多後籌碼消化，後續仍看報價與拉貨力道。

DDR4 記憶體 市場

延伸閱讀

通吃台系、美系客戶訂單 法人調高這檔台積電供應鏈目標價33%

台積電平盤遊走 台股震盪盤中黑翻紅

美國100%關稅重錘突襲！南亞科豪擲500億擴產抗空 記憶體族群能撐住？

記憶體族群狂飆⋯電源IC會不會跟著噴？網看好「沒做BBU的個股」

相關新聞

台股千金新成員 AI測試需求助攻致茂晉升千元俱樂部

台股千金股今日新增成員，量測儀器大廠致茂（2360）順利晉升千元俱樂部成員，早盤最高來到1,010元，上漲60元，漲幅逾...

聯電強攻 CPO 星國新廠進入技術導入與試產準備階段 預計2027年量產

聯電（2303）積極卡位CPO世代，供應鏈透露，聯電新加坡Fab 12i P3新廠強化共同封裝光學（CPO）應用布局，2...

欣興目標價 喊到418元

ABF龍頭大廠欣興（3037）近期利多頻傳，在AI加速發展下，帶動載板多頭循環加速，且上游供應鏈缺貨也推升報價上漲，市場...

百一去年12月 EPS -0.15元

機上盒廠百一（6152）近期遭列注意股票，昨（19）日公布自結去年12月稅前盈餘500萬元，歸屬母公司業主淨損2,600...

瀚荃接單熱 催動獲利

連接器廠瀚荃（8103）AI訂單塞爆，不僅來自輝達GPU電源櫃板端連接器需求暢旺，並新接獲亞馬遜AWS和Google等兩...

鴻準賣群創3.99萬張股票

機殼廠鴻準（2354）昨（19）日代子公司華準投資公告，為活化資產配置，已處分3.99萬張群創股票，平均處分價格為每股2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。