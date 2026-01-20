通吃台系、美系客戶訂單 法人調高這檔台積電供應鏈目標價33%

中砂（1560）通吃台系、美系客戶訂單，除受惠晶圓代工客戶積極擴充2、3奈米產能外，美系IDM、記憶體客戶鑽石碟用量亦持續增加，法人預估2026年營收可望成長逾25%，上修目標價達33%幅度。

金控旗下投顧法人分析，展望2026年，預期大客戶2、3奈米月產能將分別擴充至96K、175K，且公司鑽石碟於前述節點市占率均逾七成，將明顯受惠擴產商機。

此外，美系IDM客戶需求同樣具備潛力，目前中砂已從backend切入，初期市占率約30%，未來隨滲透率提升及考量近期客戶展望轉趨樂觀，均可望刺激用量續增；美系記憶體客戶技術轉代需求亦呈現加速，法人預期鑽石碟仍為中砂 主力引擎，並受惠未來幾年主要客戶大擴產潮。

在SBU方面，中砂預期第3季月產能將再擴增至40萬片，法人以此預估2026年相關營收將維持雙位數年增，且基於擴充主力將聚焦高階再生晶圓，配合承載晶圓出貨加溫，毛利率可望同步提升。

雖然ABU整體營運仍受限傳產及工具機產業復甦緩慢，但在砂輪子公司MKS/MGT額外一季貢獻下，法人預期仍有雙位數年增。