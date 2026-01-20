美國100%關稅重錘突襲！南亞科豪擲500億擴產抗空 記憶體族群能撐住？

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美國擬祭出100%關稅重錘，點名非美生產記憶體商將面臨高稅賦，重擊台股供應鏈。儘管地緣政治風險突襲，DRAM大廠南亞科（2408）卻在法說會重磅表態，宣布今年將豪擲史上最高500億元資本支出，在獲利暴增與報價續漲雙重利多支撐下，帶動族群股價在盤中劇烈震盪後展現強勁韌性。

市場19日焦點集中在美國商務部長盧特尼克的強硬表態，他直言不在美國生產的記憶體廠，恐面臨高達100%關稅，外媒更點名台廠南亞科、華邦電（2344）與韓系巨頭三星、SK海力士皆在觀察名單。受此不確定性衝擊，記憶體族群20日開盤淪為重災區，南亞科、威剛（3260）、創見（2451）、旺宏（2337）早盤一度急殺跌停。然而，隨著法說會揭露的強勁基本面被市場重新消化，承接買盤迅速進場，跌幅大幅收斂，力積電更因具備美光收購銅鑼廠的避險題材，爆量翻紅直逼漲停，商丞（8277）更強鎖漲停，顯示基本面優勢正與關稅陰影激烈拉鋸。

南亞科總經理李培瑛在法說會揭露，上季受惠DRAM報價飆漲逾30%，單季毛利率衝上49%，創四年新高，單季大賺110.83億元，成功帶動2025全年轉虧為盈。展望本季，李培瑛肯定報價將持續上揚，且受惠AI需求高度集中於HBM，嚴重排擠DDR4與LPDDR4等傳統產品產能，導致市場缺口短期難以緩解，客戶普遍傾向簽訂「保量保價」的長約。針對關稅威脅，李培瑛淡定回應，目前公司銷美占比有限，尚無赴美設廠計畫，將優先鎖定擴產。

南亞科今年祭出的500億元資本支出，年增高達2.7倍，主要鎖定新廠擴建，預計2028年上半年開出2萬片產能。在策略上，公司避開HBM標準品競賽，轉攻客製化HBM解決方案，並與鈺創（5351）、福懋科（8131）深度合作。儘管地緣政治變數讓股價短期承壓，但在獲利結構顯著改善與史上最大規模擴產計畫的加持下，記憶體族群的復甦態勢仍值得關注。

南亞科 DDR4 地緣政治風險

