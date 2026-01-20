電感廠三集瑞逆勢連2天亮燈 卡位輝達Rubin題材升溫

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股20日早盤高檔震盪，先前強勢的記憶體族群轉為拉回整理，資金轉向題材明確、籌碼更集中的中小型股尋找亮點；被動元件族群中，電感廠三集瑞-KY（6862）盤中再度攻上漲停205.5元、上漲18.5元，連續兩天亮燈鎖住，成交量放大至2,400張、成交金額約4.97億元。

三集瑞-KY近期市場關注度升溫，核心仍是AI伺服器電源端規格持續上拉，帶動高規格電感需求擴張。公司在AI伺服器布局方面，已提到現階段輝達Blackwell平台相關產品已開始小批量交貨，最新平台Rubin也已進入送樣與驗證階段；此外，高通與超微AI PC新平台亦在送樣認證中，AI Mini PC GB10則已與多家客戶接觸，並已對部分客戶開始出貨。

公司過去曾指出，旗下新產品已通過輝達次世代AI平台Rubin相關認證/資格驗證，現有Hopper平台出貨穩定，Blackwell相關產品進入小量交貨階段，並期待Rubin平台量產後放大出貨規模、挹注明年成長動能。

在產能與全球布局方面，三集瑞-KY泰國新廠近期已舉行動土，規劃導入全自動化生產線，目標於今年第3季完工投產，市場解讀此舉有助提升供應彈性與接單能量，並搭配製程與材料優化，強化AI伺服器與車用等高階應用競爭力。

記憶體族群今日轉弱之際，三集瑞-KY逆勢連兩日亮燈，後續能否延續強勢，市場將聚焦Rubin驗證進度、Blackwell放量速度，以及泰國新廠投產時程與新產能貢獻。

