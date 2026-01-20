二哥有外資撐腰+ CPO 題材加持 聯電翻紅觸漲停衝逾4年高

聯電（2303）今年來持續吸引外資買超，累計已買超32萬6,768張， 另外，卡位CPO領域也有大進展，供應鏈傳出，聯電新加坡Fab 12i P3新廠強化共同封裝光學（CPO）應用布局，已進入實質技術導入與試產準備階段，目標2027年量產；20日股價開低走高，一度衝達漲停68.7元，2021年9月以來的新高。

聯電去年12月營收192.8億元，月減9.19%，年增1.66%；去年第4季營收618.09億元，季增4.53%，表現優於預期；去年全年營收2,375.53億元，創歷史次高。

聯電跨足CPO，根據供應鏈的訊息，聯電新加坡Fab 12i P3新廠強化共同封裝光學（CPO）應用布局，22奈米產線具備銜接矽光子產品的成熟製程基礎，內部已進入實質技術導入與試產準備階段，目標2027年量產，跨入關鍵躍進期。

聯電則是表示，新加坡Fab 12i新廠以22／28奈米製程為營運主軸，應用市場包括通訊、車用、物聯網與AI等；另外，在特殊製程上，矽光子確實是積極投入的重點技術之一。

聯電持續獲外資買盤加持，19日買超12,574張，連3買，統計今年來外資買超居多， 賣超天數僅2天，外資買超持續， 加上CPO題材助陣，20日股價雖以62.4元開低，但快速拉升翻紅，一度衝達漲停68.7元，盤中漲幅逾8%。