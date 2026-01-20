台股千金新成員 AI 測試需求助攻致茂晉升千元俱樂部

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
致茂參展一景。記者尹慧中／攝影
致茂參展一景。記者尹慧中／攝影

台股千金股今日新增成員，量測儀器大廠致茂（2360）順利晉升千元俱樂部成員，早盤最高來到1,010元，上漲60元，漲幅逾5%。致茂長期受惠AI與HPC測試需求大增也是輝達指定合作夥伴配合半導體大廠應用需求。

致茂基本面穩健，法人分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求，SEMI預估半導體測試設備2025年將成⻑30.3%達87.7億美元，遠高於設備產業的平均，2026年持續看成長，致茂供應高單價之端設備給客戶，帶動毛利率攀升，後續營運可望持續穩健成長。

致茂先前並預告，先進封裝製程所需之Metrology設備及AI 人工智慧 / HPC 高速運算晶片與自動駕駛之車用半導體所帶動的SLT設備需求是半導體及Photonics測試解決方案營收增長的兩大主力貢獻。

此外致茂日前更新電子報也提到，隨著雲端運算、人工智慧及高效能運算的快速發展，雲端資料中心的備援電源從傳統的不斷電系統（UPS）逐漸轉向電池備援模組（BBU）。已推出Chroma 17050充放電測試系統，提供高效能、高可靠度、安全性的全方位BBU測試解決方案，協助客戶降低測試成本並提升整體品質。

致茂先前公布去年12月營收36.47億元，月成長42.6%，年成長59.3%，創新高，優於預期，公司看待2026年受惠於AI與HPC乃至自動駕駛多元應用挹注設備需求，全年續拚成長。致茂說明，去年12月營運動能持續強勁，營收優於預期。

致茂 半導體 營收

