力成去年11月 EPS 0.83元 南茂0.37元
封測廠力成（6239）、南茂近期遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公告去年11月自結數，其中，力成單月獲利7.86億元，年增16.27%，已達去年第3季稅後純益近四成，每股純益0.83元；南茂單月獲利2.55億元，年成長240%，逼近去年第3季逾七成水準，每股純益0.37元。
受惠記憶體價量齊揚，力成、南茂傳出調漲記憶體封測價格，推升獲利水漲船高，股價同步走揚，力成從去年12月中旬盤中低點152元附近起漲，昨日一度攻上271.5元，波段大漲78%，終場收262.5元，下跌0.5元。南茂從今年元月盤中低點48.7元附近起漲，昨日盤中一度攻上73.9元，終場收在70.8元，上漲3.1元。
