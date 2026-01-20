快訊

強烈冷氣團來了 北濕冷中南部乾冷 他指有再上探寒流潛力

陽光行動／駕駛荒、運量未提升…雙層巴士上路 難救客運寒冬

川普回任周年…「唐羅主義」打破國際秩序 以實力武力搶利益

聽新聞
0:00 / 0:00

力成去年11月 EPS 0.83元 南茂0.37元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

封測力成（6239）、南茂近期遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公告去年11月自結數，其中，力成單月獲利7.86億元，年增16.27%，已達去年第3季稅後純益近四成，每股純益0.83元；南茂單月獲利2.55億元，年成長240%，逼近去年第3季逾七成水準，每股純益0.37元。

受惠記憶體價量齊揚，力成、南茂傳出調漲記憶體封測價格，推升獲利水漲船高，股價同步走揚，力成從去年12月中旬盤中低點152元附近起漲，昨日一度攻上271.5元，波段大漲78%，終場收262.5元，下跌0.5元。南茂從今年元月盤中低點48.7元附近起漲，昨日盤中一度攻上73.9元，終場收在70.8元，上漲3.1元。

南茂 力成 封測

延伸閱讀

盧特尼克宣布可能對記憶體商課100%關稅 外媒點名這幾家台廠恐遭殃

台股無敵爆炸強！直雲：居然還可以翻紅創歷史新高

美系外資讚聲！ 南亞科法說點火 記憶體族群掀漲停潮

玻纖布大缺貨…複製記憶體市況 南亞、台玻等迎契機

相關新聞

聯電強攻 CPO 星國新廠進入技術導入與試產準備階段 預計2027年量產

聯電（2303）積極卡位CPO世代，供應鏈透露，聯電新加坡Fab 12i P3新廠強化共同封裝光學（CPO）應用布局，2...

欣興目標價 喊到418元

ABF龍頭大廠欣興（3037）近期利多頻傳，在AI加速發展下，帶動載板多頭循環加速，且上游供應鏈缺貨也推升報價上漲，市場...

百一去年12月 EPS -0.15元

機上盒廠百一（6152）近期遭列注意股票，昨（19）日公布自結去年12月稅前盈餘500萬元，歸屬母公司業主淨損2,600...

瀚荃接單熱 催動獲利

連接器廠瀚荃（8103）AI訂單塞爆，不僅來自輝達GPU電源櫃板端連接器需求暢旺，並新接獲亞馬遜AWS和Google等兩...

鴻準賣群創3.99萬張股票

機殼廠鴻準（2354）昨（19）日代子公司華準投資公告，為活化資產配置，已處分3.99萬張群創股票，平均處分價格為每股2...

富采揪德商 衝刺 MicroLED

富采（3714）昨（19）日宣布，與德國ALLOS Semiconductors締結策略合作，攜手推動8吋矽基氮化鎵LE...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。