快訊

強烈冷氣團來了 北濕冷中南部乾冷 他指有再上探寒流潛力

陽光行動／駕駛荒、運量未提升…雙層巴士上路 難救客運寒冬

川普回任周年…「唐羅主義」打破國際秩序 以實力武力搶利益

聽新聞
0:00 / 0:00

瀚荃接單熱 催動獲利

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
瀚荃董事長楊超群。記者蕭君暉／攝影
瀚荃董事長楊超群。記者蕭君暉／攝影

連接器廠瀚荃（8103）AI訂單塞爆，不僅來自輝達GPU電源櫃板端連接器需求暢旺，並新接獲亞馬遜AWS和Google等兩大ASIC晶片廠伺服器電源連接器訂單，催動獲利爆發。

法人估，瀚荃去年每股純益約4元，今年在AI大單挹注下，獲利有望年增逾五成，每股純益上看6.5元，挑戰歷史新高。

瀚荃表示，今年新增來自ASIC伺服器的需求，是透過兩大電源供應器廠出貨，但該公司無法得知出貨給哪兩家終端ASIC廠。法人透露，瀚荃透過兩大電源廠，出貨給亞馬遜AWS與Google兩大ASIC伺服器廠。

瀚荃指出，2025年市場多以輝達GPU架構為主，今年更強調ASIC架構的需求，帶動電源應用層面擴大。今年在AI產品營收，除了輝達GPU之外，還增添ASIC部門，目前訂單能見度已經看到第3季，業績可望逐季上升，至於營收除了會跟著AI產品出貨放大之外，毛利率也會同步上揚。

瀚荃指出，隨著AI伺服器需求上升，電力與功率都會提升，瓦數也往上，但在機櫃空間有限下，要提高瓦數，就要使用更多功率元件，也就需要更多板子與板端連接器，對瀚荃有利。

瀚荃正調升伺服器網通營收比重，2025年伺服器網通營收占比由2020年的24%增加到36%至37%，筆電產品占比則由37%降至24%。

伺服器 ASIC AI

延伸閱讀

瀚荃獲兩大ASIC訂單 法人估今年EPS上看6.5元、挑戰新高

輝達台北總部設計法規不符恐卡關？ 劉世芳：有解方

南亞、欣興單日成交值入列前五大 玻纖布及載板族群躍多頭指標

輝達建築設計恐因光電板卡關 劉世芳：有解方　

相關新聞

聯電強攻 CPO 星國新廠進入技術導入與試產準備階段 預計2027年量產

聯電（2303）積極卡位CPO世代，供應鏈透露，聯電新加坡Fab 12i P3新廠強化共同封裝光學（CPO）應用布局，2...

欣興目標價 喊到418元

ABF龍頭大廠欣興（3037）近期利多頻傳，在AI加速發展下，帶動載板多頭循環加速，且上游供應鏈缺貨也推升報價上漲，市場...

百一去年12月 EPS -0.15元

機上盒廠百一（6152）近期遭列注意股票，昨（19）日公布自結去年12月稅前盈餘500萬元，歸屬母公司業主淨損2,600...

瀚荃接單熱 催動獲利

連接器廠瀚荃（8103）AI訂單塞爆，不僅來自輝達GPU電源櫃板端連接器需求暢旺，並新接獲亞馬遜AWS和Google等兩...

鴻準賣群創3.99萬張股票

機殼廠鴻準（2354）昨（19）日代子公司華準投資公告，為活化資產配置，已處分3.99萬張群創股票，平均處分價格為每股2...

富采揪德商 衝刺 MicroLED

富采（3714）昨（19）日宣布，與德國ALLOS Semiconductors締結策略合作，攜手推動8吋矽基氮化鎵LE...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。