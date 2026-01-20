瀚荃接單熱 催動獲利

連接器廠瀚荃（8103）AI訂單塞爆，不僅來自輝達GPU電源櫃板端連接器需求暢旺，並新接獲亞馬遜AWS和Google等兩大ASIC晶片廠伺服器電源連接器訂單，催動獲利爆發。

法人估，瀚荃去年每股純益約4元，今年在AI大單挹注下，獲利有望年增逾五成，每股純益上看6.5元，挑戰歷史新高。

瀚荃表示，今年新增來自ASIC伺服器的需求，是透過兩大電源供應器廠出貨，但該公司無法得知出貨給哪兩家終端ASIC廠。法人透露，瀚荃透過兩大電源廠，出貨給亞馬遜AWS與Google兩大ASIC伺服器廠。

瀚荃指出，2025年市場多以輝達GPU架構為主，今年更強調ASIC架構的需求，帶動電源應用層面擴大。今年在AI產品營收，除了輝達GPU之外，還增添ASIC部門，目前訂單能見度已經看到第3季，業績可望逐季上升，至於營收除了會跟著AI產品出貨放大之外，毛利率也會同步上揚。

瀚荃指出，隨著AI伺服器需求上升，電力與功率都會提升，瓦數也往上，但在機櫃空間有限下，要提高瓦數，就要使用更多功率元件，也就需要更多板子與板端連接器，對瀚荃有利。

瀚荃正調升伺服器網通營收比重，2025年伺服器網通營收占比由2020年的24%增加到36%至37%，筆電產品占比則由37%降至24%。