欣興目標價 喊到418元

ABF龍頭大廠欣興（3037）近期利多頻傳，在AI加速發展下，帶動載板多頭循環加速，且上游供應鏈缺貨也推升報價上漲，市場對其營運看旺。外資法人近期也紛紛發布報告，上調欣興目標價，其中野村從270元升至418元，而摩根大通（小摩）則從250元升至347元，展現對公司的樂觀展望。

野村指出，台積電宣布2026年資本支出將達520億至560億美元，印證AI需求蓬勃發展的觀點；另外日本大廠昭和電工因T-glass與E-glass供應緊張及成本上升，宣布自3月1日起，將各類銅箔基板（CCL）與半固化片（Prepreg）價格調漲30%。上述兩大利多顯示AI晶片的需求成長快於預期，預計將在未來幾個月帶動BT與ABF載板進一步漲價。

小摩則指出，欣興在輝達的AI HDI生產近期取得重大進展。台灣半數以上的高階HDI產線預計比預期提早二至三個月達到盈虧平衡，並在2026年第2季展現優於平均的營業利益率。