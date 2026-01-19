緯創毛利率不如預期 法人估第1季營運較淡

緯創（3231）今日股價失守所有均線，收盤價138.5元，下跌6.5元，跌幅接近5%，成交量大增至近11.5萬張，主要是受去年第4季財報公布毛利率不如預期所影響，同時法人表示，今年第1季AI伺服器出貨量預計持平到小幅季增之間，筆電及桌機則將面臨淡季，法人預估出貨量將季減一到兩成。而子公司緯穎（6669）則可能受ASIC產品轉換期影響，導致營收下滑。

法人表示，緯創第4季營收高於預期主要是因為伺服器及筆電營收皆超出預期，然而隨著GB系列產品營收比重提升，毛利率5.6%及營利率3.5%皆不如預期，緯穎的營利率也季減1.7個百分點，顯示GB系列產品的毛利相對較低。

不過展望全年，法人仍看好緯創成長動能，包括緯穎通用伺服器營收成長、下半年新產品開始出貨貢獻營收，以及交付給北美客戶交換機產品營收將會暴增10倍以上。全年伺服器營收預估年增60-70%，營收占比將會達到八成以上，全年獲利有望突破一個股本。