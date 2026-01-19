六個交易日漲逾45%！百一公布自結12月稅前賺500萬元 每股淨損0.15元

機上盒廠商百一（6152）近期因為衛星題材，推升股價大漲，應證交所要求公布自結財報，2025年12月稅前小賺500萬元，每股淨損0.15元。百一投入新產品布局，除低軌衛星外，更搶進STB整合Eedge AI模組與IoT技術、寬頻閘道器以及各類AI應用市場。

百一19日上漲0.7元，收14.8元，股價自10.15元低點起漲，六個交易日漲幅達45.8%。

百一12月營收1.67億元，年減6.9%，稅前盈餘500萬，歸屬母公司業者淨損2,600萬元，每股淨損0.15元，稅前及稅後差異數主因為子公司盈餘分配回母公司，投資收益實現需繳納營所稅、帳列所得稅費用。累計2025年前3季營收11.1億元，毛利率14.2%，低於2024年的16.5%，營業虧損2.3億元，虧損擴大，稅後淨損2.04億元，每股淨損1.22元。

百一從低雜降頻器技術切入低軌衛星收發器，聚焦海事應用及地面衛星接收站，並取得政府科專計劃，積極搶進低軌衛星市場，更看準多元聯網影音需求成長，將機上盒產品STB整合Eedge AI模組與IoT技術，實現AIoT並提供「真」智慧家庭服務，取得Netflix Self-Serve資格及Google GTV資格與授權。

此外，百一也搶進寬頻閘道器產品，拿到台灣最大電信營運商及歐洲電信營運商訂單，同時以軟體合作及升級服務模式，深化與馬來西亞及日本客戶合作。

百一表示，推出STB 加上AISOM模組整合，晶錡提供自研AISOM（AI System on Module）模組，整合至百一現有STB 平台，要搶進居家健康監控、安防分析、零售互動、智慧場域感測等應用市場，更打造iPhO智慧總機擴充，導入晶錡語音辨識與AI優化技術，積極導入市場中。