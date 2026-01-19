瀚荃獲兩大ASIC訂單 法人估今年EPS上看6.5元、挑戰新高

連接器廠瀚荃（8103）今年除了來自輝達（NVIDIA）GPU電源櫃板端連接器需求暢旺之外，還新增兩大ASIC晶片廠伺服器電源連接器訂單，來自人工智慧（AI）產品的營收與獲利持續上揚，訂單能見度看到第3季，法人預估，該公司去年每股稅後純益（EPS）約4元左右，今年上看6.5元，挑戰歷史新高。

瀚荃表示，2026年新增來自ASIC伺服器的需求，是透過兩大電源供應器廠出貨，至於出貨給哪兩家終端ASIC廠，並不清楚，今年在AI產品營收，除了輝達GPU之外，還增添ASIC部門，目前訂單能見度已經看到第3季，業績可望逐季上升，至於營收除了會跟著AI產品出貨放大之外，毛利率也會同步上揚。

法人表示，瀚荃透過兩大電源廠主要是出貨給亞馬遜AWS與Google兩大ASIC伺服器廠。瀚荃指出，2025年市場多以輝達GPU架構為主，今年更強調ASIC架構的需求，帶動電源應用層面擴大。

瀚荃指出，傳統電源櫃是使用三到五片主機板，該公司出貨板端連接器，隨著AI伺服器需求上升，電力與功率都會提升，瓦數也往上，但是在機櫃空間有限之下，需要更大瓦數，就需要更多功率元件，也就需要更多板子與板端連接器。

瀚荃筆電產品營收占比，已由2020年的37%降至2025年的24%，伺服器網通則由24%提升至37%，其中，2025年第3季伺服器網通占比約36%，2025年全年估落在36%至37%。瀚荃認為，2026年在AI需求帶動下，伺服器網通占比有機會突破40%。

產能方面，瀚荃規劃以泰國為主要擴產基地，採租賃既有廠房方式加速進駐，以支援台達電（2308）出貨；越南廠則在2025年第4季量產，供應光寶科（2301），但初期規模不大。2026年資本支出將增加50%，同時推動中國大陸生產據點精實整併，華南兩座工廠將進行整併，擴大電源與工業產品產能，蘇州廠則朝高頻產品研發與少量多樣的高附加價值製造轉型，以提升整體競爭力。