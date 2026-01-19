力成自結11月稅後EPS 0.83元 南茂獲利大增2.4倍

封測廠力成（6239）和南茂（8150）19日應主管機關要求，公告去年11月自結數，單月獲利為7.86億元，年成長16.27%，已達去年第3季稅後純益近四成，每股純益0.83元；南茂單月獲利2.55億元，年成長240%，逼近去年第3季逾七成的水準，每股純益0.37元。

受惠記憶體價量齊揚，記憶體封測大廠力成、南茂業績表現大進補，也推升股價大躍進，以力成來說，去年12月中旬股價盤中低點152元，一路飆漲至今日盤中高點271.5元，波段漲幅達78%，終場收在262.5元，下跌0.5元、跌幅0.19%；南茂方面也從今年1月的盤中低點48.7元，一路上升到今日盤中高點73.9元，終場收在70.8元，上漲3.1元、漲幅4.58%。