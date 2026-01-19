南亞科法說會／DRAM首季報價續漲 毛利率可望再優於上季

DRAM大廠南亞科（2408）19日召開法說會，針對最新市況，總經理李培瑛指出，今年第1季DRAM平均售價將再高於去年第4季，初估漲幅低於上季，但仍未計入客戶急單需求，且在價格持續上漲下，毛利率也會再優於上季49%的水準，全年則看好DRAM報價「穩定略為走揚」。

李培瑛指出，上季毛利率改善的主要動能仍來自價格提升，另有部分貢獻來自製造成本下降，包括折舊負擔持續改善。針對今年首季，南亞科持續上調價格，但漲幅可能不如第4季明顯，不過受惠價格持續上漲，毛利率有機會較第4季再進一步提升，實際改善幅度仍須視未來一至兩個月市場發展而定。

南亞科去年第4季稅後純益 110.83 億元，季增608.9%，較前年同期轉盈，每股純益3.58元，全年也跟著轉盈，每股純益2.13元。