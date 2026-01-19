南亞科法說會／釋樂觀訊號：需求熱絡延續 第1季報價續升、毛利再推進

記憶體景氣續熱，記憶體大廠南亞科（2408）19日法說會釋出偏多展望。總經理李培瑛表示，今年整體需求滿熱絡，動能在上半年更為明顯，下半年仍有季節性消費型需求支撐，全年市況看起來「還算很不錯」。

在價格與獲利面，李培瑛指出，第4季毛利率改善最大因素仍是報價回升，同時製造成本也持續優化，包含折舊負擔進一步改善。展望本季，他直言報價「很肯定」會高於第4季，毛利率也可望較第4季再改善；不過由於仍在季初，實際改善幅度仍需觀察未來一到兩個月的市況發展。

供給端緊俏則是本波市況升溫的重要背景。李培瑛說明，今年到明年上半年整體供給成長幅度有限，主因AI需求帶動HBM快速擴張，HBM所需產能約為一般DRAM的兩到三倍，形成明顯排擠效應；當產能從DDR4、LPDDR4移轉到HBM或DDR5後，短期內不易回頭，因此DDR4與LPDDR4供應吃緊最為明顯，DDR5與DDR3也出現一定缺口。

因應缺貨結構，南亞科將以「動態調整」產品與供貨節奏來支援市場。公司目前DDR5比重逾一成、DDR3約兩成，其餘以DDR4與LPDDR4為主；未來會依客戶最急迫的需求配置資源，同時也會以客戶正常交易量為依據，避免在供需偏緊時出現重複下單、導致貨集中在少數客戶而影響其他客戶供應的情況。李培瑛也提到，在市場較緊的環境下，客戶往往會希望簽更長的合約，甚至願意守價格，南亞科會依不同客戶合作狀況評估對應方式。

投資與產能布局方面，南亞科今年資本支出規劃約500億元，其中大部分用於加速新廠營建與無塵室等廠務設施，設備採購亦同步推進。公司規劃新廠2027年初開始裝機，量產時點落在2027年上半年底，並逐步拉升產出、目標在2028年上半年挑戰2萬片規模；產品導入將更趨多元，涵蓋DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5以及客製化產品。針對雲端伺服器應用的DDR5 1a 8Gb R-DIMM，李培瑛表示希望今年上半年先以小量出貨進行客戶驗證，但在現階段產能未增加下，放量仍需等待新廠投產後才更有空間。

李培瑛補充，整體需求在各區域都表現不錯，其中美國與中國大陸相對熱絡，美國偏高端應用、大陸偏消費型應用；日本需求亦強勁，韓國部分消費型客戶需求也很強。車用端方面，他坦言車廠對記憶體供應吃緊的急迫性「比過往更高」，尤其LPDDR4需求更為明顯。整體而言，南亞科看好需求延續、價格續升與成本改善共振，為今年營運增添更多正向動能。