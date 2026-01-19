南亞科第4季毛利率49% 每股純益3.58元

南亞科（2408）19日公布2025年第4季截至12月31日之自行結算合併財務報告。第4季營收300.94億元，季增60.3%；毛利率49%，較上季改善30.5個百分點；本期稅後淨利110.83億元，淨利率36.8%，每股純益3.58元。

南亞科表示，第4季DRAM平均售價季增超過30位數百分比，銷售量季增低10位數百分比。

南亞科第4季營業毛利為147.59億元，毛利率49%，較上季改善30.5個百分點；營業淨利為117.81億元，營業淨利率39.1%，較上季改善33.1個百分點，營業外收入16.02元，本期稅後淨利為110.83億元，淨利率36.8%，單季每股純益3.58元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。

累計2025年營業收入為665.87億8元，稅後純益為66.03億元，每股純益2.13 元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數 30.99 億股計算)。截至2025年12月31日，每股淨值新台幣54.99元。

董事會原通過2025年資本支出預算上限196億元，實際支出134億元，其中62億元，將遞延至2026年。2026年資本支出預計約500億元，尚待董事會決議核准。

南亞科表示，持續深化多元產品布局，128GB DDR5 RDIMM 5600/6400已通過功能性測試，Mono-die 速度達7200 Mb/s，同時並持續優化DDR4與LPDD4的供應，以滿足消費市場需求。在技術與產能規劃上，10奈米級第三代製程(1C)、第四代製程(1D)與客製化AI專案皆如期進行；新廠則預計2027年年初開始裝機，以提供具競爭力的下一世代記憶體解決方案。