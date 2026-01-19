昕奇雲端公布去年第4季自結營運成果 全年營運創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

昕奇雲端（7747）科技股份有限公司16日公布 2025 第4季自結合併營收新台幣3.96 億元，歸屬母公司純益 2,808 萬元，每股盈餘 1.03 元，營收較去年同期成長 1.7%，較上一季亦成長達 11%。屬母公司純益則較去年同期成長 17.4%，更較上一季成長達 21%。本季營收成長，主要是因為各區業務增長與匯率回穩所致。

雲端服務已恢復了成長動能，2025 年第4季營收較上季成長 11.8%，與去年同期亦成長 6.4%，主因係各區業務放量增長與匯率回穩等因素。同時，日本雲端服務的營收占比從去年第4季的 11%持續提升至今年第4季的 17%，顯示公司海外新區域布局力道持續穩健。

昕奇策略長暨發言人黃國峯表示：「2025 年對公司是很特別的一年，一方面順利完成了 IPO 掛牌，另一方面我們也遭受前所未有的外在環境變化。儘管第2、3季面臨重大挑戰，團隊仍直面問題、快速反應與應變，不僅堅定執行客戶結構優化與營運效率強化，亦完成了對東南亞地區的業務整併，也以紀律的執行力確保了下半年的扭轉，並於第4季點燃復甦引擎。」

黃國峯另外補充說明：「2025 年的努力為我們在 2026 年開始的未來，建立更穩健的基礎與紮實營運動能，展望 2026 年第1季，我們對營運成長動能樂觀並深具信心。在 2025 年上下洗禮與調整後，我們除了能更全面應變外在環境的變化外，團隊更是深深體會”From Wild Growth to Wise Growth”的策略價值，這將帶領整個公司打造兼具獲利、執行紀律及務實的高效組織。我們更有信心在資本市場的支持下，透過投資與併購策略，打造一個永續、規模化、高利潤的AI 雲端產業領導者。」

雲端服務 營收

