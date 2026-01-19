快訊

西班牙高鐵相撞…交通部長直指「2點超詭異」 專家也不解

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

南亞科財報／上季獲利爆衝 每股獲利3.58元 去年全年EPS 2.13元

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

南亞科技（2408)19日公布2025年第四季截至12月31日之自行結算合併財報。第四季營業收入為300.94億元，較上季增加60.3%。第四季DRAM平均售價季增超過三十位數百分比，銷售量季增低十位數百分比。

第四季營業毛利為147億5千9百萬元，毛利率49.0%，較上季改善30.5個百分點。營業淨利為117億8千1百萬元，營業淨利率39.1%，較上季改善33.1個百分點，營業外收入16億元，本期稅後淨利為110億8千3百萬元，淨利率36.8%。單季每股盈餘為3.58元 （每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算）。

累計2025年之營業收入為665億8千7百萬元，稅後淨利為新66億元，每股盈餘2.13 元 （每股盈餘依加權平均流通在外股數 30.99 億股計算）。截至2025年12月31日，每股淨值54.99元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。

董事會原通過2025年資本支出預算上限196億元，實際支出134億元，其中62億元，將遞延至2026年。2026年資本支出預計約500億元，尚待董事會決議核准。該公司持續深化多元產品布局，128GB DDR5 RDIMM 5600/6400已通過功能性測試，Mono-die 速度達7200 Mb/s，同時並持續優化DDR4與LPDD4的供應，以滿足消費市場需求。在技術與產能規劃上，10奈米級第三代製程(1C)、第四代製程(1D)與客製化AI專案皆如期進行；新廠則預計於2027年年初開始裝機，以提供具競爭力的下一世代記憶體解決方案。

資本支出 董事

延伸閱讀

美系外資讚聲！ 南亞科法說點火 記憶體族群掀漲停潮

大摩：記憶體缺口進一步擴大 上調五家目標價

南亞科、廣宇法說 展望聚焦

順達2025年 EPS 9.05元 拚營運回神

相關新聞

南亞科去年第4季大賺110.83億元 單季每股純益3.58元

南亞科（2408）今日公布去年第4季單季稅後純益大賺逾百億元，為新台幣110.83億元，純益率36.8%。單季每股純益達...

創意盤中創新天價 一度達2,735元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）19日早盤一度衝高到2,735元，漲逾8%，並創新天價。

矽力早盤股價強勁 漲逾半根停板

電源管理IC廠矽力KY（6415）19日早盤股價表現強勁，漲逾半根停板。

美光569億元買銅鑼廠 力積電開盤跳空漲停

晶圓代工廠力積電與美國記憶體廠美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將銅鑼廠以18億美元，約新台幣569.2...

美系外資讚聲！ 南亞科法說點火 記憶體族群掀漲停潮

記憶體族群再度成為盤面焦點。美系外資最新報告按讚舊世代記憶體「沒有轉空理由」，全面上調台系五強目標價並給予「優於大盤」評...

力積電銅鑼廠！585億元賣美光 股價飆漲停排隊買單逾14萬張

美光宣布和力積電（6770）簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），將以總價18億美元（約新台幣5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。