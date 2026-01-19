南亞科財報／上季獲利爆衝 每股獲利3.58元 去年全年EPS 2.13元

南亞科技（2408)19日公布2025年第四季截至12月31日之自行結算合併財報。第四季營業收入為300.94億元，較上季增加60.3%。第四季DRAM平均售價季增超過三十位數百分比，銷售量季增低十位數百分比。

第四季營業毛利為147億5千9百萬元，毛利率49.0%，較上季改善30.5個百分點。營業淨利為117億8千1百萬元，營業淨利率39.1%，較上季改善33.1個百分點，營業外收入16億元，本期稅後淨利為110億8千3百萬元，淨利率36.8%。單季每股盈餘為3.58元 （每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算）。

累計2025年之營業收入為665億8千7百萬元，稅後淨利為新66億元，每股盈餘2.13 元 （每股盈餘依加權平均流通在外股數 30.99 億股計算）。截至2025年12月31日，每股淨值54.99元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。

董事會原通過2025年資本支出預算上限196億元，實際支出134億元，其中62億元，將遞延至2026年。2026年資本支出預計約500億元，尚待董事會決議核准。該公司持續深化多元產品布局，128GB DDR5 RDIMM 5600/6400已通過功能性測試，Mono-die 速度達7200 Mb/s，同時並持續優化DDR4與LPDD4的供應，以滿足消費市場需求。在技術與產能規劃上，10奈米級第三代製程(1C)、第四代製程(1D)與客製化AI專案皆如期進行；新廠則預計於2027年年初開始裝機，以提供具競爭力的下一世代記憶體解決方案。