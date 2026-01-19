快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

南亞科去年第4季大賺110.83億元 單季每股純益3.58元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科今公布去年第4季單季稅後純益110.83億元，純益率36.8%。圖／本報資料照片
南亞科今公布去年第4季單季稅後純益110.83億元，純益率36.8%。圖／本報資料照片

南亞科（2408）今日公布去年第4季單季稅後純益大賺逾百億元，為新台幣110.83億元，純益率36.8%。單季每股純益達3.58元。

南亞科受惠DRAM缺口持續擴大及美光股價上周五收漲大漲7.76%，收盤高達362.75美元激勵，以270元高盤開出，即使被20分鐘分盤交易，股價仍強鎖漲停價275元。

針對近期高頻寬記憶體（HBM）遭各大雲端服務供應商（CSP）吸走大量產能，各大記憶體已將資源全數轉進DDR5及HBM，美光以18億美元收購力積電銅鑼廠，將成為快速取得產能的大贏家，也激勵力積電今年追開盤即亮燈漲停。

因HBM缺口擴大，也讓DDR4/LPDDR4供應緊張，推動價格進入新一輪上漲週期。目前各家預期記憶體供應短缺可能持續至2027年上半年，DRAM報價持續飆漲，反映市場供需極度緊張。

今日南亞科法說會預料也會釋出短期無法紓解產能的緊張情況。南亞科去年下半年將因應客戶需求，增加DDR4及LPDDR4銷售。同時，在先進製程方面，10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5-5600交運量已達10%，DDR5-6400亦符合設計規格，第三代與第四代製程(1C/1D)如期試產。

南亞科 DDR5

延伸閱讀

美光：AI帶動的記憶體短缺是空前的 預料持續至今年之後

台股無敵爆炸強！直雲：居然還可以翻紅創歷史新高

美系外資讚聲！ 南亞科法說點火 記憶體族群掀漲停潮

力積電銅鑼廠！585億元賣美光 股價飆漲停排隊買單逾14萬張

相關新聞

南亞科去年第4季大賺110.83億元 單季每股純益3.58元

南亞科（2408）今日公布去年第4季單季稅後純益大賺逾百億元，為新台幣110.83億元，純益率36.8%。單季每股純益達...

創意盤中創新天價 一度達2,735元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）19日早盤一度衝高到2,735元，漲逾8%，並創新天價。

矽力早盤股價強勁 漲逾半根停板

電源管理IC廠矽力KY（6415）19日早盤股價表現強勁，漲逾半根停板。

美光569億元買銅鑼廠 力積電開盤跳空漲停

晶圓代工廠力積電與美國記憶體廠美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將銅鑼廠以18億美元，約新台幣569.2...

美系外資讚聲！ 南亞科法說點火 記憶體族群掀漲停潮

記憶體族群再度成為盤面焦點。美系外資最新報告按讚舊世代記憶體「沒有轉空理由」，全面上調台系五強目標價並給予「優於大盤」評...

力積電銅鑼廠！585億元賣美光 股價飆漲停排隊買單逾14萬張

美光宣布和力積電（6770）簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），將以總價18億美元（約新台幣5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。