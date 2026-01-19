南亞科去年第4季大賺110.83億元 單季每股純益3.58元

南亞科（2408）今日公布去年第4季單季稅後純益大賺逾百億元，為新台幣110.83億元，純益率36.8%。單季每股純益達3.58元。

南亞科受惠DRAM缺口持續擴大及美光股價上周五收漲大漲7.76%，收盤高達362.75美元激勵，以270元高盤開出，即使被20分鐘分盤交易，股價仍強鎖漲停價275元。

針對近期高頻寬記憶體（HBM）遭各大雲端服務供應商（CSP）吸走大量產能，各大記憶體已將資源全數轉進DDR5及HBM，美光以18億美元收購力積電銅鑼廠，將成為快速取得產能的大贏家，也激勵力積電今年追開盤即亮燈漲停。

因HBM缺口擴大，也讓DDR4/LPDDR4供應緊張，推動價格進入新一輪上漲週期。目前各家預期記憶體供應短缺可能持續至2027年上半年，DRAM報價持續飆漲，反映市場供需極度緊張。

今日南亞科法說會預料也會釋出短期無法紓解產能的緊張情況。南亞科去年下半年將因應客戶需求，增加DDR4及LPDDR4銷售。同時，在先進製程方面，10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5-5600交運量已達10%，DDR5-6400亦符合設計規格，第三代與第四代製程(1C/1D)如期試產。