看好產品結構質變 法人調高這檔低軌衛星概念股目標價逾50%

啟碁（6285）去年第4季獲利超標，隨產品結構出現質變，包括新切入光學交換器（OCS）及低軌衛星產品占比提升，法人看好2026年無懼記憶體漲價逆風，獲利仍可成長約四成，調升投資評等至「增加持股」、目標價上修逾50%。

啟碁結算上一季毛利率14.1%，優於市場預期，主因在於營運規模擴大，及車用產品線占比提高至32%，加上費用控制得宜，每股稅後純益2.0元，季增48.6%，年減3.4%。

大型本國投顧分析，記憶體價格近來明顯走揚，雖然衝擊啟碁網通產品，但車用產品與低軌道衛星等相關業務影響程度較低，受惠2026年成長性較高，及營收規模放大有利於毛利率向上，預估全年每股稅後純益挑戰9元水準，年增約40%。

此外，啟碁產品結構將出現質變，自傳統無線網路產品供應商轉型至更高階產品，除低軌道衛星產品動能維持強勁外，還有美系交換器領導廠商企業用800G高階交換器產品，將自第3季開始出貨，及美系光通訊領導廠商OCS將於2027年開始挹注營收。

法人指出，隨2026年交換器產品占比提高且切入OCS產品線，且車用穩健成長、低軌道衛星產品營收占比提升，啟碁電信產品比重將逐漸降低，因此將本益比自15倍提升至交換器代工廠商的20倍，並將評等調升至「增加持股」。