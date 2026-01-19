關禁閉也不怕！ 群創出關倒數續飆高 彩晶也大漲

研調機構預測1月起電視面板報價全面上漲，美系外資先前的報告也研判面板價格已在2025年12月觸底，短期展開反彈；群創（3481）挾先進封裝FOPLP成功切入SpaceX供應鏈，加上客戶因應記憶體漲勢提前啟動面板備貨潮，推升股價走高，雖仍在關禁閉期間，19日仍一度衝達漲停29.25元，寫2021年5月以來新高；彩晶（6116）也大漲；仍是自由身的友達（2409）更是漲停鎖死，排隊買單超過64萬張。

群創目前仍在處置期，但早盤以漲停板29.1元開出，統計今年來股價漲幅超過70%，盤中打開漲停，漲幅仍超過7%，群創處置期將到20日結束，21日解禁出關，股價卻是在處置期中仍持續上漲。

彩晶也遭處置，處置期到23日，早盤股價開高，盤中漲幅逾6%；另外，未遭處置的友達早盤則是以16.05元開高後衝上漲停17.25元鎖死，排隊買單64萬張，股價表現亮眼。

群創積極轉型，扇出型面板級封裝（FOPLP）傳出已正式打入馬斯克旗下的SpaceX供應鏈；群創去年12月合併營收214.36億元，月增25.1%，年增19.2%，是2022年4月以來的高點，去年第4季自結合併營收568億元，季減1.8%，年增5.7%，全年營收2,267.5億元，年增4.7%；基本面加上轉型題材的激勵，推升群創股價的表現。