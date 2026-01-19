快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

關禁閉也不怕！ 群創出關倒數續飆高 彩晶也大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

研調機構預測1月起電視面板報價全面上漲，美系外資先前的報告也研判面板價格已在2025年12月觸底，短期展開反彈；群創（3481）挾先進封裝FOPLP成功切入SpaceX供應鏈，加上客戶因應記憶體漲勢提前啟動面板備貨潮，推升股價走高，雖仍在關禁閉期間，19日仍一度衝達漲停29.25元，寫2021年5月以來新高；彩晶（6116）也大漲；仍是自由身的友達（2409）更是漲停鎖死，排隊買單超過64萬張。

群創目前仍在處置期，但早盤以漲停板29.1元開出，統計今年來股價漲幅超過70%，盤中打開漲停，漲幅仍超過7%，群創處置期將到20日結束，21日解禁出關，股價卻是在處置期中仍持續上漲。

彩晶也遭處置，處置期到23日，早盤股價開高，盤中漲幅逾6%；另外，未遭處置的友達早盤則是以16.05元開高後衝上漲停17.25元鎖死，排隊買單64萬張，股價表現亮眼。

群創積極轉型，扇出型面板級封裝（FOPLP）傳出已正式打入馬斯克旗下的SpaceX供應鏈；群創去年12月合併營收214.36億元，月增25.1%，年增19.2%，是2022年4月以來的高點，去年第4季自結合併營收568億元，季減1.8%，年增5.7%，全年營收2,267.5億元，年增4.7%；基本面加上轉型題材的激勵，推升群創股價的表現。

延伸閱讀

群創、友達 聚焦長天期

加油要快！下周國內油價大漲 汽油每公升調漲0.8元、柴油0.9元

群創開漲、台股多頭到頭？專家揭面板股兩段式補漲規律：小心反轉風險

記憶體面板9檔「全坐牢」！群創與彩晶今處置…網：越關越噴

相關新聞

創意盤中創新天價 一度達2,735元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）19日早盤一度衝高到2,735元，漲逾8%，並創新天價。

矽力早盤股價強勁 漲逾半根停板

電源管理IC廠矽力KY（6415）19日早盤股價表現強勁，漲逾半根停板。

美光569億元買銅鑼廠 力積電開盤跳空漲停

晶圓代工廠力積電與美國記憶體廠美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將銅鑼廠以18億美元，約新台幣569.2...

美系外資讚聲！ 南亞科法說點火 記憶體族群掀漲停潮

記憶體族群再度成為盤面焦點。美系外資最新報告按讚舊世代記憶體「沒有轉空理由」，全面上調台系五強目標價並給予「優於大盤」評...

力積電銅鑼廠！585億元賣美光 股價飆漲停排隊買單逾14萬張

美光宣布和力積電（6770）簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），將以總價18億美元（約新台幣5...

南亞科、廣宇法說 展望聚焦

科技業法說會陸續上場，記憶體大廠南亞科將在19日舉行法說會，市場關注公司釋出對產業的最新看法和市況；至於線束與PCB廠的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。