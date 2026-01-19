創意盤中創新天價 一度達2,735元
特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）19日早盤一度衝高到2,735元，漲逾8%，並創新天價。
創意去年第4季與全年業績表現雙雙改寫新猷，首度達成單季業績百億元水準，且年度合併營收為341.41億元，創新高，年增36.3%。
創意去年前三季的整體業績中，3奈米製程案件貢獻已接近三成，不但超越5奈米，且僅次於16奈米以上成熟製程的貢獻度，若單以委託設計業務來看，更有超過四成比重來自3奈米製程案件挹注。
創意除了既有的加密貨幣應用之外，也逐漸搭上資料中心ASIC熱潮。外界認為，該公司在先前拿下微軟Maia 100與Cobalt 100晶片訂單後，應當也還持續拿下後續新晶片訂單。
