矽力早盤股價強勁 漲逾半根停板

電源管理IC廠矽力KY（6415）19日早盤股價表現強勁，漲逾半根停板。

矽力去年第4季合併營收為54.02億元，季增13.4%、年增5.7%，為近13季高點。去年合併營收為188.23億元，年增2%，連兩年回溫。

針對營運表現，矽力先前提到，其車用業務方面，受惠於中國大陸電動車客戶群的發展與滲透率提高，加上相關新產品的貢獻，估計此領域將是該公司短期與中期的成長重點。

至於消費性應用方面，該公司也有新產品正逐步進入量產。至於工業類應用，自去年下半起也看到一些復甦力道。