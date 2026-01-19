美系外資讚聲！ 南亞科法說點火 記憶體族群掀漲停潮

記憶體族群再度成為盤面焦點。美系外資最新報告按讚舊世代記憶體「沒有轉空理由」，全面上調台系五強目標價並給予「優於大盤」評等，激勵19日族群火力全開，多檔盤初快攻漲停，在權王台積電（2330）開低壓盤下，成為撐盤主力。

美系外資在最新「大中華半導體」報告中指出，隨著產能持續轉向高頻寬記憶體（HBM），舊世代DRAM與NOR Flash供需缺口反而擴大，超級循環可望延續至2026年，且上行空間仍在。同步上調華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、力積電（6770）等目標價，其中華邦電由88元升至130元、南亞科由198元升至298元、旺宏調升至72.5元、力積電上看56元，評等均為「優於大盤」。

在產品面，外資分析師指出，DDR4需求明顯升溫，第一線客戶1月採購力道轉強，報價漲勢可望延續至第二季，首季漲幅甚至上看50%，並帶動產能自DDR3轉向DDR4，反而造成高密度DDR3嚴重短缺，相關供應商同樣受惠。NOR Flash方面，第1季價格上漲20%至30%，且第2季仍有續漲空間，能見度延伸至下半年，美系供應商可能縮減產能，為台廠切入AI伺服器應用創造機會。

利多消息催化下，即使19日台積電開低拖累大盤一度下挫逾百點，但記憶體族群全面點火，南亞科、華邦電、力積電、旺宏、品安、廣穎、宜鼎等紛紛漲停，鈺創、威剛、群聯、創見、十銓等多檔同步大漲，形成明顯資金集中效應。

此外，南亞科19日將舉行法說會，市場高度關注公司對產業景氣的最新看法。先前南亞科已釋出正向展望，指出AI需求帶動DDR4、DDR5價格上漲與供不應求，加上成熟製程競爭者退出，供給面持續吃緊，預期2026年營運與毛利率可望進一步改善，法人並估其有機會轉虧為盈。

從更長線來看，法人分析，代理式AI進入商業化關鍵期，對長期記憶與情境資料的需求爆發，正推動NAND與DRAM進入五到十年的黃金循環。在此趨勢下，南亞科、華邦電與宜鼎等台廠，被視為具備技術與市場卡位優勢，整體產業ROE中長期有望持續上修。