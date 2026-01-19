力積電銅鑼廠！585億元賣美光 股價飆漲停排隊買單逾14萬張

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美光宣布和力積電（6770）簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），將以總價18億美元（約新台幣585億元）現金收購力積電位於台灣苗栗縣銅鑼的P5晶圓廠，預計將在今年第2季完成交易；力積電19日跳空以漲停板62元開出後鎖死，排隊買單超過14.4萬張。

美光表示，收購案包含一座現有300mm（12英吋）晶圓廠無塵室，面積約為30萬平方英尺，將進一步強化美光的定位，以因應全球對記憶體解決方案日益增長的需求。簽署意向書旨在建立美光與力積電在美光DRAM晶圓後段組裝製程（post-wafer assembly processing）的長期合作關係，並協助力積電精進其既有利基型DRAM產品線。

這件交易預計將在今年第2季完成，並需在完成協議簽署及取得必要的監管核准後進行。交易完成後，美光將取得力積電銅鑼廠區P5晶圓廠的所有權，並將分階段導入設備，逐步提升DRAM產能 ; 力積電則將於特定期間內轉移銅鑼的營運。美光預期，此收購案將自2027年下半年起，為其DRAM晶圓產能帶來顯著貢獻。

力積電出售銅鑼廠，且與美光建立策略合作關係，19日跳空以漲停板62元開出後鎖死，漲停與市價排隊買單超過14.4萬張。

