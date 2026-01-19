快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

美光569億元買銅鑼廠 力積電開盤跳空漲停

中央社／ 新竹19日電
力積電以18億美元出售銅鑼廠給美光。圖為力積電銅鑼廠鳥瞰圖。圖／力積電提供
力積電以18億美元出售銅鑼廠給美光。圖為力積電銅鑼廠鳥瞰圖。圖／力積電提供

晶圓代工廠力積電與美國記憶體廠美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將銅鑼廠以18億美元，約新台幣569.21億元現金賣予美光，雙方並建立長期DRAM先進封裝晶圓代工關係。力積電今天股價開盤跳空漲停，達62元。

力積電董事長黃崇仁透過新聞稿指出，將銅鑼廠賣予美光，不僅可以改善力積電財務體質，並可在通過美光認證後被納入美光動態隨機存取記憶體（DRAM）先進封裝供應鏈，還將與美光合作在新竹P3廠精進力積電利基型DRAM製程。

力積電表示，售廠計畫預計今年第2季完成。黃崇仁在給力積電員工的信中強調，力積電不會裁員。

市場看好力積電將轉型躋身人工智慧（AI）供應鏈，營運可望好轉，資金積極湧入，推升力積電今天股價走勢強勁，開盤跳空漲停，達62元，創近4年來新高。

延伸閱讀

台美關稅底定 法人看好傳產股可望接棒補漲

台股早盤跌逾100點 台積電開盤下跌15元

加大投資台積電變美積電？經濟部：2036年時台灣先進製程占比仍有80%

台灣美光成立桃園首支企業義消 張善政期許更多業者跟進

相關新聞

矽力早盤股價強勁 漲逾半根停板

電源管理IC廠矽力KY（6415）19日早盤股價表現強勁，漲逾半根停板。

美光569億元買銅鑼廠 力積電開盤跳空漲停

晶圓代工廠力積電與美國記憶體廠美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將銅鑼廠以18億美元，約新台幣569.2...

美系外資讚聲！ 南亞科法說點火 記憶體族群掀漲停潮

記憶體族群再度成為盤面焦點。美系外資最新報告按讚舊世代記憶體「沒有轉空理由」，全面上調台系五強目標價並給予「優於大盤」評...

力積電銅鑼廠！585億元賣美光 股價飆漲停排隊買單逾14萬張

美光宣布和力積電（6770）簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），將以總價18億美元（約新台幣5...

南亞科、廣宇法說 展望聚焦

科技業法說會陸續上場，記憶體大廠南亞科將在19日舉行法說會，市場關注公司釋出對產業的最新看法和市況；至於線束與PCB廠的...

輝創上市首日漲14.5%

車用電子感測廠輝創電子（6722）昨（16）日以40元上市掛牌交易，最終以45.8元上漲5.8元、漲幅14.5%作收。輝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。