美光569億元買銅鑼廠 力積電開盤跳空漲停

晶圓代工廠力積電與美國記憶體廠美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將銅鑼廠以18億美元，約新台幣569.21億元現金賣予美光，雙方並建立長期DRAM先進封裝晶圓代工關係。力積電今天股價開盤跳空漲停，達62元。

力積電董事長黃崇仁透過新聞稿指出，將銅鑼廠賣予美光，不僅可以改善力積電財務體質，並可在通過美光認證後被納入美光動態隨機存取記憶體（DRAM）先進封裝供應鏈，還將與美光合作在新竹P3廠精進力積電利基型DRAM製程。

力積電表示，售廠計畫預計今年第2季完成。黃崇仁在給力積電員工的信中強調，力積電不會裁員。

市場看好力積電將轉型躋身人工智慧（AI）供應鏈，營運可望好轉，資金積極湧入，推升力積電今天股價走勢強勁，開盤跳空漲停，達62元，創近4年來新高。