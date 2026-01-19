快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

華航、長榮航 四檔高飛

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

即將進入寒假與農曆新年假期，旅遊旺季開始帶給航空業者業績成長機會，華航（2610）及長榮航（2618）向來受旅客歡迎，股價可望有所推升。權證發行商表示，投資人可挑價內外20%內、長天期逾四個月相關認購權證短線操作。

華航去年12月營收月增8.9%、年增1.8%，其中客運營收月增11%、年增0.8%至108億元，受惠東北亞賞楓、賞雪旅遊熱潮及東南亞旅遊旺季，年終旅遊旺季明顯；貨運營收月增4%、年增2%至64億元，受惠耶誕購物旺季、高價艙位及包機需求挹注，且AI伺服器、半導體等電子類產品穩健，貨運價量齊揚。

華航去年第4季營收541.6億元，季增6.5%、年增2.4%，客貨運皆進入旺季，且增班東京／清邁／倫敦航線；今年第1季貨運淡季但進入客運過年旺季、3 月日本棒球經典賽熱潮挹注，估營收季減低個位數。目前客貨運量穩健，但國籍航空運能增加使票價競爭格局延續，且華航今年有數架新機交付使折舊提高不利於獲利表現。

長榮航去年12月營收創歷史同期新高，其中，客運營收月增14%、年增0.3%至126.8億元，中下旬為長程航線耶誕假期旺季，北美及歐澳航線需求強勁、東北亞賞楓季遞延及滑雪旺季，載客率達九成以上、東南亞及中國大陸市場穩健。

貨運營收月增4%、年持平於53億元，受惠聖誕節前及年底的補貨需求增加，消費電子產品、成衣、電商網購、AI伺服器及半導體等出口強勁，貨運於價量齊揚。

去年第4季營收576.5億元，季增9.9%、年增1.9%，客貨運皆進入旺季，新增釜山及美國達拉斯航點，今年第1季客運過年旺季、3月日本棒球經典賽熱潮挹注，雖貨運進入淡季，客貨運運價逐步回落，但客運需球受惠政府還假於民優於預期，法人看好長榮航運量穩健並具殖利率題材。

營收 長榮航

延伸閱讀

經典賽／陳冠宇點頭加入集訓 全力以赴留完美回憶

懷孕空姐轉地勤遭拒被迫留職停薪 華航涉懷孕歧視挨罰32萬

華航疑爆胎返航檢修 民航局接獲通報派員調查

華航「年貨大街」新春限時特惠 眾多航點萬元有找最優78折

相關新聞

台指期 外資樂觀布局

台股上周五（16日）大漲598點、收在31,408點；台指期上漲424點、至31,474點，正價差為65.3點。期貨商表...

期貨商論壇／黃金期 價格向上

金價飆升至歷史新高，原因是美國最新公布的通膨數據顯示，去年12月消費者物價較前一年同期上漲2.6%，漲幅低於預期，同時初...

期貨商論壇／穩懋期 長線看俏

穩懋（3105）砷化鎵晶圓市占率居全球之冠。隨全球智慧型手機庫存去化步入尾聲，該公司正由傳統手機功率放大器供應商，積極轉...

華航、長榮航 四檔高飛

即將進入寒假與農曆新年假期，旅遊旺季開始帶給航空業者業績成長機會，華航（2610）及長榮航（2618）向來受旅客歡迎，股...

群創、友達 聚焦長天期

隨著電視面板價格出現轉折向上，市場對於面板廠的情緒樂觀，群創（3481）、友達（2409）等在資金挹注下，近期股價表現強...

全民權證／富世達 選逾100天

法人認為，隨輝達、AMD、ASIC水冷伺服器出貨量持續增加，帶動富世達（6805）水冷接頭用量提升，且考慮到客戶都在今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。