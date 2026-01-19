全民權證／愛普 押價內外15%

愛普*（6531）受惠市場對產品的強勁需求，2025全年營收56.4億元。矽電容（S-SiCap）產品線將是愛普*中長期關鍵成長引擎。

S-SiCap產品線分為含Interposer的矽電容（IPC）和分離式電容（IPD），CoWoS-S interposer需嵌入大量電容，愛普*提供的IPC解決方案能符合客戶的要求，為少數技術成熟的廠商，IPC 2025年第3季營收占比達21％；隨新一代IPC量產，S-SiCap產品將持續快速成長。愛普*提供高電容密度的IPD可作為解決方案，IPD產品目前已與客戶和 一線基板廠商完成基板製程驗證，預計在2026下半年量產。

權證券商建議，看好愛普*後市股價表現的投資人，可利用價內外15%內、可操作天數逾百天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

（（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。））