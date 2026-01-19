主動元大AI 新經濟 聚光

台積電最新法說不負眾望「含金量」十足，為市場送上資本支出、營收預估上調，以及配息成長大禮，董事長魏哲家並重申AI真實存在。法說會後首個交易日，台積電大漲近3%，積極參與AI投資的主動式ETF跟進大漲，主動元大AI新經濟（00990A）上漲逾2%，創新主題式ETF漲幅亦有1%以上。

法人認為，台積電對於AI發展展現強大信心，較前次法說會大幅上調資本支出，以及2024至2029年的AI相關營收與總營收複合成長率，再為市場消除疑慮雜音。

台積電全面上調2026年展望，重點在於產能真的跟不上AI客戶需求，只能非常努力縮小供需缺口，2026年資本支出上修至520億美元至560億美元，明顯高於市場預期，可以看出真正大的AI趨勢還在後面，投資瞄準AI賽道已成主流。

觀察盤面上主動式ETF在台積電法說會後首個交易日的表現，根據CMoney統計至16日，單日以高度聚焦AI新經濟的主動元大AI新經濟漲幅2.18%領銜，其餘包含主動群益科技創新、主動統一全球創新、主動復華未來50、主動安聯台灣高息單日漲幅也超過1%，分別上漲1.77%、1.74%、1.38%、1.35%。

主動元大AI新經濟為國內首檔聚焦AI主動式ETF，掛牌以來受惠AI強勁表現，投資人數也從2.6萬成長至6.3萬，顯見投資人積極投入AI領域進行布局。

主動元大AI新經濟研究團隊認為，現階段能在AI競賽脫穎而出的領導企業，將進入擴大實質獲利階段，除了AI基礎建設呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。