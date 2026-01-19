非投等債 穩健投資優選

去(2025)年以來，台股及美國股市紛紛創新高。法人提醒，2026年隨著經濟走緩、股市基期墊高，若全部資產都重押股票，風險也會隨之增加。因此，今年資產配置觀念格外重要，投資人可以考慮將部分資金布局債券，在獲得收益的同時還有望分散風險。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，投資人可依自身投資屬性，建立股債投資組合。若是偏好債券的投資人，可依債種的屬性配置投資比例，例如穩健型投資人可考慮以投資等級債為核心，非投等債為衛星，藉以提高整體收益機會；積極型投資人則可以非投等債為核心，投等債與股票為衛星，追求收益同時平衡風險。

彭博資訊統計，過去25年來，在債券中以非投等債的表現最優，年化報酬為7.2%，接近美股的8.8%、台灣高股息的10.4%；但在波動度上，非投等債年化波動度為8.9%，遠低於美股的15.1%、台灣高股息的20.0%。今年以來，非投等債也有不錯的表現。隨著「緩成長、緩降息」雙緩環境成形，主動管理的非投等債ETF可望成為收益投資新選擇之一。