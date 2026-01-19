快訊

新興市場基金 閃金光

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

邁入2026年，當前全球投資人一方面持續追逐以人工智慧（AI）為核心的美國大型科技股，另一方面卻也疑慮高估值與集中度風險問題。法人指出，美股以外的股市最近表現出色，投資人的美股基金比重如果偏高，可以放眼新興市場、歐股及日股的投資機會。

理柏（Lipper）統計，以新台幣計算，到13日為止，一個月來新興市場基金領漲，單一市場基金以越南、台灣、中國大陸及南韓基金表現最優，區域基金則以新興市場最強，其次是歐股基金，績效普遍優於美股基金。

其中，富邦越南機會一個月來大漲15.3%最厲害，其次是摩根越南機會基金的14.9%、滙豐中國A股匯聚的14.4%漲幅。在區域基金方面，新興市場以復華亞太成長漲11.4%最強，其次是聯博亞洲股票漲11.3%；成熟市場基金則以富蘭克林坦伯頓日本漲9%最高，其次是晉達歐洲股票漲8.9%。

霸菱投顧看好亞股今年表現。寬鬆貨幣環境與美元走弱將有利亞股。

新興市場

