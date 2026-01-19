PVC 價揚 台塑、華夏迎轉機

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

中國大陸近日取消PVC及光伏產品出口退稅，加上需求逐步開出、全球供需失衡問題逐步趨緩，業界表示，國際聚氯乙烯（PVC）行情近期處於上行，更預估春節後價格再迎來拐點，台塑（1301）、華夏、大洋、聯成等業者有望迎來轉機。

國內PVC業者近日指出，受惠中國大陸取消出口退稅補貼、推動價差電價等政策利多，推動中國大陸PVC價格上行；此外，就供需面而言，供給面結構緊縮浮現、全球需求進入春夏旺季，PVC最大需求國印度需求近期也正逐步放大，下游備料需求回籠，供需結構有望較趨平衡。

近期PVC行情回暖，國際PVC出口價近兩、三周來呈上升趨勢。業者表示，中國大陸PVC最新出口價在每公噸600至620美元之間，從12月中的560美元左右，大幅上漲10%左右；美國PVC出口價也從550美元左右，上漲至620美元。

全球最大市場印度需求部分，業內表示，備料需求已小幅回籠，預期2月前需求將進一步開出。業者解釋，10月時印度國內因預期反傾銷稅（ADD）將實施，從而大舉囤貨，但後來ADD遲未宣布上路，印度市場經過兩個月的庫存消化，需求逐步浮現；目前由於預期價格上行，加上庫存消化到一個段落，預計1月庫存消化告一個段落後，下游備料需求小幅回籠，需求有望迎來更大動能。不過，業者也指出，大陸PVC開工率仍居高，在農曆年前仍有短線賣壓。

