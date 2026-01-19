鎳價狂漲 唐榮、華新吃香

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

重要產鎳國家印尼政策再收緊，國際鎳價近四周來狂漲24%，維持在每公噸1.8萬美元區間，不銹鋼行情升溫，上游的唐榮（2035）、華新麗華、燁聯，到中下游運錩、允強等具規模與技術基礎的廠商，內外銷報價有機會反映行情受惠，產業迎來關鍵轉折，前景轉旺。

根據外電，印尼政府明確表示，2026年鎳礦生產配額將依冶煉產能與市場供需狀況進行調整，透過動態控產穩定價格，被視為印尼自2020年鎳礦出口禁令以來，最具影響力的另一波供給管理措施。

影響所及，國際鎳價迅速反應，倫敦金屬交易所（LME）期鎳價格於1月上旬急漲，單日漲幅一度逼近一成，近月連續四周LME鎳現貨跳漲24%，每公噸在1.8萬美元區間短線震盪，多數分析機構認為，鎳價低點已過，後續走勢將取決於印尼配額落地細節與下游實際補庫力道。

上市不銹鋼廠主管說，鎳金屬是300系不銹鋼核心原料，鎳價走勢直接牽動不銹鋼成本結構。

過去兩年，全球鎳供給快速擴張，壓抑不銹鋼行情，多數不銹鋼廠陷入成本難轉嫁、毛利遭壓縮困境。如今，印尼政策轉向控產，等同於重新為原料端上緊發條，不銹鋼廠喜上眉梢。

鎳價強漲後不銹鋼行情直接轉強，各上游鋼廠盤價調漲反應成本，對下游停止讓利競爭；中下游買家追漲氣氛濃厚，擔心成本續漲，提前下單、拉貨，進一步帶動各通路庫存去化加速，行情轉為主動提價，近期亞洲不銹鋼市場氣氛明顯轉暖。

