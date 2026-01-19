快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

穩懋期 長線看俏

經濟日報／ 記者周克威整理

穩懋（3105）砷化鎵晶圓市占率居全球之冠。隨全球智慧型手機庫存去化步入尾聲，該公司正由傳統手機功率放大器供應商，積極轉型至AI資料中心光驅動IC、低軌衛星及航太等高附加價值領域。

受惠美系與中系新機拉貨動能，加上WiFi 7技術規格升級，穩懋去年12月營收年增率達31.2%，展現穩健成長態勢。

隨著產能利用率回升帶動規模經濟效益，法人預估今年獲利將隨著產業復甦呈現跳躍式成長，每股稅後純益上看3.7元。

穩懋核心動能受惠於三大成長引擎。首先是Wi-Fi 7的滲透率倍增。由於Wi-Fi 7技術對射頻元件與功率放大器的性能要求極高，帶動PA投片量與技術門檻明顯提升，有利於提升產品平均單價。其次，AI資料中心需求帶動光電業務成長，除原有的手機3D感測應用外，穩懋已切入CW Laser領域，為AI高速傳輸提供關鍵光驅動解決方案。最後，在低軌衛星與航太領域，穩懋深耕多年的高頻、射頻元件已進入放量階段，這些具備高度護城河的高毛利產品，將成為未來數年獲利持續彈升的主力。

展望後市，AI應用由雲端向邊緣端延伸將帶動新一波硬體換機潮，預期今年將是結構性反轉的關鍵年，投資人可利用穩懋期貨參與行情，靈活掌握化合物半導體龍頭的長線轉型紅利。（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

穩懋 智慧型手機 期貨交易

延伸閱讀

台股科技基金卡位低軌衛星熱 網通產業具長期趨勢

華通、金寶 權證四檔馬力強

低軌衛星進入商轉新階段

低軌衛星+ AI 伺服器雙引擎：華通

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

物價上漲達25%時可辦理 企業資產重估節稅 3月2日前申請

企業辦理資產重估可達節稅效果，財政部日前公布去年度資產重估用物價倍數表，企業在物價漲幅達標年度取得的資產，可依所公告物價...

新聞中的法律／AI 基本法 企業合規三道防線

立法院去年底三讀通過《人工智慧基本法》（AI基本法），這部台灣首部AI專法，象徵台灣逐步跟上國際腳步。然而，隨法律界線劃...

自宅經營網拍 優稅有條件

數位時代，不少民眾選擇成為網路賣家，一支手機就能創業。台中市地方稅務局表示，若屋內未提供辦公或堆置貨物等其他營業使用，仍...

固定收益基金人氣旺 法人預期需求不會改變

2025年美股帶領全球主要股市再創新高，但國人前進海外時，仍更加偏愛配息型基金。投信投顧公會統計顯示，在國人持有的境外基...

安聯主動式台股基金 規模 稱冠

台股2025年在AI等科技股題材發酵推升下，繳出亮麗表現。挾主動式基金優勢的投信公司，旗下主動式台股基金也憑藉投資團隊研...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。