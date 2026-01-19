鈊象手遊搶農曆年商機

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）宣布，旗下競技手遊《競技麻將2》與超人氣動漫《出租女友》進行深度連動，官方將釋出限定角色，吸引玩家同樂，征戰牌桌，卡位農曆年遊戲旺季商機。

法人指出，農曆年一向是遊戲產業傳統旺季，尤其是卡牌或競技的遊戲更是玩家喜歡的遊戲類型，以往農曆年都能帶動遊戲業者營運成長。今年農曆年雖然較晚到來，但連續假期較長，鈊象提前布局農曆年商機，有望挹注業績成長。

鈊象去年12月營收19.52億元，月增4.7%、年增14.1%，創歷史新高，單月營收距離20億元大關只差一步之遙；2025年營收220.32億元，年增19%，創歷史新高。

據悉，鈊象目前正在歐洲市場陸續取證中，已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙。其中，英國是歐洲地區最大的線上博弈市場，市場規模約124億美元，鈊象去年5月取得英國相關證照後，歷經數月後，與客戶系統對接的進度總算開始前進，後續進帳有望逐季擴大。

展望未來，法人認為，隨著鈊象業務陸續拓展到英國、葡萄牙等地，估計歐洲線上博弈市場很快就會有明顯貢獻，既有東南亞與美國市場則穩定成長，持續助攻業績。

鈊象 市場 英國

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

物價上漲達25%時可辦理 企業資產重估節稅 3月2日前申請

企業辦理資產重估可達節稅效果，財政部日前公布去年度資產重估用物價倍數表，企業在物價漲幅達標年度取得的資產，可依所公告物價...

新聞中的法律／AI 基本法 企業合規三道防線

立法院去年底三讀通過《人工智慧基本法》（AI基本法），這部台灣首部AI專法，象徵台灣逐步跟上國際腳步。然而，隨法律界線劃...

自宅經營網拍 優稅有條件

數位時代，不少民眾選擇成為網路賣家，一支手機就能創業。台中市地方稅務局表示，若屋內未提供辦公或堆置貨物等其他營業使用，仍...

固定收益基金人氣旺 法人預期需求不會改變

2025年美股帶領全球主要股市再創新高，但國人前進海外時，仍更加偏愛配息型基金。投信投顧公會統計顯示，在國人持有的境外基...

安聯主動式台股基金 規模 稱冠

台股2025年在AI等科技股題材發酵推升下，繳出亮麗表現。挾主動式基金優勢的投信公司，旗下主動式台股基金也憑藉投資團隊研...

