築間、豊漁Q1搶推新品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

2026年才剛起跑，餐飲業者已加快新品牌布局腳步，其中以築間（7723）與初魚料亭母公司豊漁，動作最為積極。築間首季預計推出三個新品牌，從日式燒鳥、韓式滋補料理一路延伸至中式桌菜。

豊漁則鎖定民生型餐飲與精緻餐飲雙軌並進，首季目標一口氣推出四至六個新品牌，顯示餐飲集團持續透過多品牌、多餐飲型態策略，持續加速市場滲透率。

築間餐飲在既有火鍋、燒肉體系之外，2026年持續加速跨界布局。集團規劃於1月代理引進日本燒鳥品牌「達摩燒鳥」，搶攻日式串燒市場；3月再引進南韓百年人參雞品牌，補強滋補型餐飲線。同時，築間也正式跨入中式料理與桌菜市場，推出全新品牌「稻鎮經典台菜」，由國宴名廚「阿謨師」陳嘉謨操刀，首店預計於第1季落腳台中市北屯區，鎖定家庭聚餐與宴客需求，為集團餐飲版圖增添中菜戰線。

豊漁餐飲集團也加快擴張節奏。展望2026年，集團第1季預計再展店13至15家，並於全台推出四至六個新品牌，除了補強民生型餐飲版圖，同時維持精緻餐飲的品牌高度。新品牌布局聚焦三大方向，涵蓋休閒餐飲、高端肉品與日式精緻料理。

其中，集團將推出由米其林星級團隊操刀的美式休閒餐飲品牌，由名廚Paul Lee規劃研發，以comfort food為核心，鎖定較親民的用餐場景，預計進駐台北信義區百貨商場；另規劃推出 A5和牛個人炭烤燒肉品牌，主打日本A5和牛產地直送，結合北海道成吉思汗燒肉技法，搶攻單人用餐與百貨美食街市場。

