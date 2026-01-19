推廣ETF、ETN 櫃買有獎

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

櫃買中心為促進ETF及ETN櫃買商品市場發展，自2026年1月2日起至12月31日止，舉辦為期一年投資人獎勵及證券商競賽獎勵活動。

櫃買中心表示，為持續推廣ETF／ETN商品，在投資人獎勵活動方面，包含加掛ETF交易獎、ETF百寶獎、ETN百寶獎等三個獎項；在證券商競賽獎勵方面，則包含E門豪傑獎、E起富櫃獎、E定富櫃獎等三項競賽活動。

另為鼓勵投資人買賣加掛ETF，推出「加掛ETF新手獎」；及強化證券商投入加掛ETF業務推廣，推出「加掛ETF推動卓越獎」。

「加掛ETF」是櫃買中心為滿足投資人外幣資產配置及投資需求，開放投信業者得將成分標的為海外股票或海外債券之新台幣ETF，申請加掛其他幣別（如美元或人民幣）ETF，投資人除可使用新臺幣交易原ETF外，亦可選擇以外幣買賣加掛ETF，並可將庫存部位之原ETF及其加掛ETF申請互相轉換。

目前上櫃之加掛ETF如國泰20年美債+櫃U（00687C），即為國泰20年美債（00687B）加掛美元幣別ETF，投資人得直接以美元買賣00687C。

「加掛ETF新手獎」是櫃買中心針對尚未參與加掛ETF交易的投資人所設計，投資人透過原有證券交易帳戶，於完成風險預告書、授權同意書及外幣存款帳戶開立等相關程序後，即可委託證券經紀商下單買賣，並報名參加抽獎活動。

另「加掛ETF推動卓越獎」是為鼓勵證券商強化市場服務能量並擴大投資人參與，就推動加掛ETF新增交易人數達一定標準證券商，給予獎勵。透過獎項，期能引導證券商走在市場前端，協助投資人掌握更多元的投資選擇，進一步促進加掛ETF市場之發展動能，打造證券商與投資人雙贏的新契機。

欲瞭解相關活動辦法，投資人及證券商可於今（19）日起至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢及報名參加，活動期間內有效交易皆可參加抽獎。

